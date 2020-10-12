Сотрудников ОМОНа привлекли к поискам стрелка в Нижегородской области

Сотрудники ОМОНа и СОБРа направлены в посёлок Нижегородской области для поимки вооружённого преступника, который открыл огонь по людям на остановке. Об этом заявили в пресс-службе Росгвардии.

РИА Новости

«Сотрудники подразделений ОМОНа и СОБРа управления Росгвардии по Нижегородской области направлены в посёлок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооружённого преступника», — приводит ТАСС сообщение. Ранее неизвестный обстрелял остановку в Нижегородской области, в результате чего погибли три человека. В полиции сообщили, что ведут розыск нападавшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело.