СК подтвердил гибель трёх человек при стрельбе в Нижегородской области

Сотрудников ОМОНа привлекли к поискам стрелка в Нижегородской области

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Сотрудники ОМОНа и СОБРа направлены в посёлок Нижегородской области для поимки вооружённого преступника, который открыл огонь по людям на остановке. Об этом заявили в пресс-службе Росгвардии.
Сотрудников ОМОНа привлекли к поискам стрелка в Нижегородской области
  • РИА Новости

«Сотрудники подразделений ОМОНа и СОБРа управления Росгвардии по Нижегородской области направлены в посёлок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооружённого преступника», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее неизвестный обстрелял остановку в Нижегородской области, в результате чего погибли три человека

В полиции сообщили, что ведут розыск нападавшего.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. 

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