Состояние двух раненных в Нижегородской области крайне тяжёлое

Двое пострадавших при стрельбе в Нижегородской области находятся в крайне тяжёлом состоянии, ещё один — в тяжёлом, сообщили в пресс-службе губернатора Глеба Никитина.

Пострадавшие доставлены в Борскую ЦРБ. Власти окажут пострадавшим и семьям погибших необходимую помощь.

«Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжёлое, одного — как тяжёлое. Сейчас за их жизни борются врачи... При необходимости будет проведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры. Мы готовы в любой момент задействовать санитарную авиацию», — говорится в сообщении пресс-службы областного правительства, поступившем в распоряжение RT.

На месте происшествия работает замгубернатора Дмитрий Краснов, а замгубернатора Давиду Мелик-Гусейнову поручено проработать вопрос оказания помощи семьям погибших и пострадавшим.

12 октября неизвестный обстрелял остановку в Нижегородской области, в результате чего погибли три человека, полиция ведёт розыск нападавшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В посёлок Большеорловское направлены сотрудники ОМОНа и СОБРа для поимки вооружённого.