В Нижегородской области рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе

Пресс-служба правительства Нижегородской области опубликовала информацию о состоянии пострадавших в результате стрельбы в городском округе Бор.

Как указывается в сообщении со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина, всем троим оказывается помощь.

«Женщина подключена к аппарату ИВЛ, ей была проведена операция. Состояние мужчины стабильное, опасений не вызывает. Ещё одна пациентка находится на лечении в Борской ЦРБ. Она также дышит с помощью аппарата ИВЛ, вечером врачи больницы провели ей операцию», — цитирует пресс-служба Никитина.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы.

12 октября неизвестный обстрелял остановку в Нижегородской области. В результате ЧП скончались три человека, ещё трое получили ранения.

Позднее подозреваемый в стрельбе был найден мёртвым.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить мотив стрелка.