В Нижегородской области рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
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Как указывается в сообщении со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина, всем троим оказывается помощь.
«Женщина подключена к аппарату ИВЛ, ей была проведена операция. Состояние мужчины стабильное, опасений не вызывает. Ещё одна пациентка находится на лечении в Борской ЦРБ. Она также дышит с помощью аппарата ИВЛ, вечером врачи больницы провели ей операцию», — цитирует пресс-служба Никитина.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы.
12 октября неизвестный обстрелял остановку в Нижегородской области. В результате ЧП скончались три человека, ещё трое получили ранения.
Позднее подозреваемый в стрельбе был найден мёртвым.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить мотив стрелка.