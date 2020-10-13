Эксперты изучат подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«С целью установления причин совершённого преступления следователи СК проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование по уголовному делу продолжается», — указывается в заявлении.
12 октября неизвестный обстрелял остановку в Нижегородской области. В результате ЧП скончались три человека, ещё трое получили ранения.
Позднее подозреваемый в стрельбе был найден мёртвым.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить мотив стрелка.