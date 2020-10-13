Эксперты изучат подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области

Короткая ссылка
В Следственном комитете России заявили, что подозреваемый в стрельбе в Нижегородской области пройдёт посмертную психологическую экспертизу.
Эксперты изучат подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«С целью установления причин совершённого преступления следователи СК проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование по уголовному делу продолжается», — указывается в заявлении.

12 октября неизвестный обстрелял остановку в Нижегородской области. В результате ЧП скончались три человека, ещё трое получили ранения.

Позднее подозреваемый в стрельбе был найден мёртвым.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить мотив стрелка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить