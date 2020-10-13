После стрельбы в Нижегородской области возбудили дело о халатности

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности в связи с выдачей разрешения на оружие подозреваемому в стрельбе в городском округе Бор Нижегородской области. 
После стрельбы в Нижегородской области возбудили дело о халатности
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

«В связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому, а также непроведении в отношении него достаточной профилактической работы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК России («Халатность»)», — заявили в ведомстве.

Также следствие установило, что подозреваемый в убийстве трёх человек в Нижегородской области наблюдался у врача из-за депрессии.

Следователи дадут юридическую оценку полноте и законности действий органов профилактики, медицинских работников, подготовивших справки, а также лиц, выдавших разрешение на ношение огнестрельного оружия.

12 октября молодой человек обстрелял остановку в Нижегородской области. В результате ЧП скончались три человека, ещё трое получили ранения. Подозреваемого позднее обнаружили мёртвым.

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