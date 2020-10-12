СК подтвердил гибель трёх человек при стрельбе в Нижегородской области
- © СК РФ по Нижегородской области
-
12 октября 2020
Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, стрельбу устроил 18-летний Даниил Монахов. По данным источника, перед трагедией у молодого человека произошёл конфликт с его бабушкой.
Нападавший ранил пожилую женщину из ружья, после чего застрелил соседа и устроил стрельбу на остановке.
Предположительно, в момент совершения преступлений мужчина находился в невменяемом состоянии.
Официального подтверждения данной информации не поступало.
-
На месте инцидента работает следственная группа, совместно с оперативными сотрудниками полиции следователи устанавливают личность стрелявшего.
-
Правительство Нижегородской области окажет необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших при стрельбе в городском округе город Бор. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
«В обстоятельствах трагического происшествия сейчас разбираются правоохранительные органы, ведётся поиск подозреваемого», — добавил губернатор.
-
В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что нападавший вёл беспорядочную стрельбу.
«Гражданин стрелял не по автобусу. Он вёл хаотичную стрельбу», — цитирует заявление пресс-службы ТАСС.
-
Двое пострадавших в результате стрельбы в Нижегородской области находятся в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.
Он уточнил, что трое раненых были экстренно доставлены в Борскую ЦРБ.
«Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжёлое, одного — как тяжёлое, сейчас за их жизни борются врачи. В Борскую ЦРБ из Нижнего Новгорода сразу же была направлена бригада специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко. При необходимости будет проведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры», — сообщил Никитин.
-
Сотрудники ОМОН и СОБР направлены в Большеорловское Нижегородской области для поимки вооружённого преступника, открывшего стрельбу по автобусу и остановке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росгвардию.
-
В СК по Нижегородской области рассказали об обстоятельствах инцидента со стрельбой.
По версии следствия, в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооружённый огнестрельным оружием мужчина произвёл выстрелы в местных жителей.
«Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.
-
Следственный комитет подтвердил гибель трёх человек при стрельбе в Нижегородской области.
Ведомство возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
-
В полиции призвали жителей Борского района соблюдать осторожность из-за вооружённого преступника, который пока находится на свободе.
«Обращаемся к жителям Борского района с призывом проявлять осторожность в связи с тем, что преступник вооружён. Просим также откликнуться владельцев автомобилей, оснащённых видеорегистраторам, проезжавших сегодня в период с 15:45 мск по настоящее время в районе поселка Большеорловское. Информация может помочь раскрытию особо тяжкого преступления», — сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.
-
РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона сообщает, что в результате стрельбы, по уточнённым данным, погибли три человека, ещё трое ранены.