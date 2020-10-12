СК подтвердил гибель трёх человек при стрельбе в Нижегородской области

В Нижегородской области неизвестный обстрелял рейсовый автобус и остановку. Факт произошедшего подтвердили в региональном управлении МВД. По предварительным данным, жертвами инцидента стали от трёх до четырёх человек. Нападавшему удалось скрыться, его разыскивает полиция.

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