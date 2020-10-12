СК подтвердил гибель трёх человек при стрельбе в Нижегородской области

СК подтвердил гибель трёх человек при стрельбе в Нижегородской области

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RT
В Нижегородской области неизвестный обстрелял рейсовый автобус и остановку. Факт произошедшего подтвердили в региональном управлении МВД. По предварительным данным, жертвами инцидента стали от трёх до четырёх человек. Нападавшему удалось скрыться, его разыскивает полиция.
СК подтвердил гибель трёх человек при стрельбе в Нижегородской области
  • © СК РФ по Нижегородской области
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  • 12 октября 2020

    Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, стрельбу устроил 18-летний Даниил Монахов. По данным источника, перед трагедией у молодого человека произошёл конфликт с его бабушкой.

    Нападавший ранил пожилую женщину из ружья, после чего застрелил соседа и устроил стрельбу на остановке.

    Предположительно, в момент совершения преступлений мужчина находился в невменяемом состоянии.

    Официального подтверждения данной информации не поступало.

  • На месте инцидента работает следственная группа, совместно с оперативными сотрудниками полиции следователи устанавливают личность стрелявшего.


  • Правительство Нижегородской области окажет необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших при стрельбе в городском округе город Бор. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

    «В обстоятельствах трагического происшествия сейчас разбираются правоохранительные органы, ведётся поиск подозреваемого», — добавил губернатор.

  • В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что нападавший вёл беспорядочную стрельбу.

    «Гражданин стрелял не по автобусу. Он вёл хаотичную стрельбу», — цитирует заявление пресс-службы ТАСС.

  • Двое пострадавших в результате стрельбы в Нижегородской области находятся в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

    Он уточнил, что трое раненых были экстренно доставлены в Борскую ЦРБ.

    «Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжёлое, одного — как тяжёлое, сейчас за их жизни борются врачи. В Борскую ЦРБ из Нижнего Новгорода сразу же была направлена бригада специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко. При необходимости будет проведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры», — сообщил Никитин.

  • Сотрудники ОМОН и СОБР направлены в Большеорловское Нижегородской области для поимки вооружённого преступника, открывшего стрельбу по автобусу и остановке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росгвардию.

  • В СК по Нижегородской области рассказали об обстоятельствах инцидента со стрельбой.

    По версии следствия, в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооружённый огнестрельным оружием мужчина произвёл выстрелы в местных жителей.

    «Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.

  • Следственный комитет подтвердил гибель трёх человек при стрельбе в Нижегородской области.

    Ведомство возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

  • В полиции призвали жителей Борского района соблюдать осторожность из-за вооружённого преступника, который пока находится на свободе.

    «Обращаемся к жителям Борского района с призывом проявлять осторожность в связи с тем, что преступник вооружён. Просим также откликнуться владельцев автомобилей, оснащённых видеорегистраторам, проезжавших сегодня в период с 15:45 мск по настоящее время в районе поселка Большеорловское. Информация может помочь раскрытию особо тяжкого преступления», — сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

  • РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона сообщает, что в результате стрельбы, по уточнённым данным, погибли три человека, ещё трое ранены. 

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