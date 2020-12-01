В закон о праве на приобретение оружия предложено внести изменения

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил пожизненно лишать права на приобретение оружия за участие в несанкционированных акциях и массовых беспорядках. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
В закон о праве на приобретение оружия предложено внести изменения
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Федеральный закон «Об оружии» в части установления пожизненного запрета на приобретение и владение оружием для граждан, дважды в течение года совершивших административное правонарушение по ст. 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» КоАП России, или совершивших преступление по ст. 212 «Массовые беспорядки» УК России», — говорится в тексте обращения.

Политолог напомнил, что в настоящее время в России граждане, дважды привлечённые в течение года к административной ответственности за нарушение общественного порядка, как и граждане привлечённые к уголовной ответственности за массовые беспорядки, лишаются права на приобретение оружия.

Однако, по окончании срока административного наказания или после погашения судимости по уголовному делу, гражданин вновь получает возможность претендовать на лицензию на приобретение оружия.

Ранее в России предложили изменить возраст права владения некоторым оружием.

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