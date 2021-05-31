Эксперт оценил предложение о введении нового требования для лицензии на оружие

Председатель Центрального совета Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Глеб Обуховский в беседе с RT прокомментировал предложение о введении правила обязать лиц, желающих получить лицензию на оружие, предоставлять справку о доходах.

«Это не панацея однозначно. Нельзя чётко сказать, поможет это или нет. То, что это внесёт некоторые ограничения, — да, безусловно», — отметил специалист.

Обуховский допустил, что в случае вступления рассматриваемой инициативы в силу гражданин, получивший лицензию на оружие и находящийся на попечении родителей, сможет прийти в магазин со справкой о доходах, например, своего отца.

«Я считаю, что инициатива бессмысленная... Но что можно сделать? Можно ввести обязательное страхование ответственности перед третьими лицами, типа автогражданки. Если человек хочет получить разрешение на хранение и ношение оружия, то он обязан будет эту страховку купить. Страховку нужно сделать не очень дешёвой — дороже, например, ОСАГО, может быть, даже в разы. И точно так же смотреть: если с человеком нет никаких происшествий, если он ничего не нарушал, то стоимость страховки постепенно снижать, чтобы к концу первых пяти лет стажа (владения оружием. — RT) прийти к какой-то минимальной сумме», — объяснил он.

При этом, добавил эксперт, если человеку оружие нужно для того, чтобы в том числе заниматься спортом — «без права ношения, только с транспортировкой до стрелкового объекта», — то ему такая страховка не понадобится.

«Потому что вероятность причинения им вреда третьим лицам низкая», — пояснил специалист.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил обязать лиц, желающих получить лицензию на оружие, предоставлять справку о доходах.

С соответствующей инициативой он обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву.