ГД одобрила проект об ужесточении наказания за незаконный сбыт оружия

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за незаконные изготовление, оборот и сбыт оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Текст законопроекта размещён в электронной базе Госдумы.

Как пояснили в пресс-службе нижней палаты парламента, нелегальный оборот оружия с использованием интернета приравнивается законопроектом к преступлению по предварительному сговору.

При этом незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия может быть вынесен в отдельную статью, которая предусматривает максимальный срок лишения свободы 15 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Проект также предполагает введение уголовной ответственности вплоть до четырёх лет лишения свободы за незаконные изготовление и продажу пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж.

В конце апреля указанный законопроект внесли в Госдуму.