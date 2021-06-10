Комитет Госдумы поддержал поправки о повышении штрафов за публикации советов о переделке оружия
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
В комитете отметили, что соответствующую поправку рекомендуется включить в законопроект о штрафах за публикации в СМИ о террористических организациях без маркировки об их запрете на территории России.
Штрафы для СМИ за опубликование инструкций по изготовлению взрывчатки и переделке оружия предлагается повысить от 10 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 40 до 80 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 50 до 100 тыс. рублей.
Госдума ранее приняла закон, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на владение им.