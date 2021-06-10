Комитет Госдумы поддержал поправки о повышении штрафов за публикации советов о переделке оружия

Короткая ссылка
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о повышении административных штрафов за размещение в СМИ и на интернет-площадках инструкций по созданию взрывчатки и переделке оружия в боевое.
Комитет Госдумы поддержал поправки о повышении штрафов за публикации советов о переделке оружия
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

В комитете отметили, что соответствующую поправку рекомендуется включить в законопроект о штрафах за публикации в СМИ о террористических организациях без маркировки об их запрете на территории России.

Штрафы для СМИ за опубликование инструкций по изготовлению взрывчатки и переделке оружия предлагается повысить от 10 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 40 до 80 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 50 до 100 тыс. рублей.

Госдума ранее приняла закон, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на владение им.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить