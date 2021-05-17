«Позволит снизить риски»: в Госдуму внесён законопроект об ужесточении оборота оружия

Группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект, предлагающий усилить контроль за оборотом оружия. Документ предусматривает введение в закон нового понятия «медицинские противопоказания к владению оружием». Их список должно определить правительство. Согласно инициативе, пройти медицинское освидетельствование можно будет только в государственных или муниципальных учреждениях.

Группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект, предлагающий усилить госконтроль за оборотом оружия и ужесточить прохождение медосвидетельствования. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Документ предлагает дополнить федеральный закон «Об оружии» понятием «медицинские противопоказания к владению оружием». Перечень таких противопоказаний будет определять правительство. Для лиц, не прошедших медосвидетельствование, вводится запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия.

При этом пройти медицинское освидетельствование можно будет только в государственных или муниципальных учреждениях.

«Оно будет включать в себя химико-токсикологические исследования, а также психологическое тестирование. При успешном прохождении освидетельствования будет формироваться электронное заключение, подписанное квалифицированной подписью, которое размещается в ГИС Минздрава», — пояснили в Думе.

Доступ к этому реестру будет предоставлен Росгвардии.

Как пояснил один из авторов инициативы — глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, человеку больше не нужно будет носить справки из кабинета в кабинет.

«Важно, что устраняется сама возможность предоставления подложных медсправок. По действующему законодательству Росгвардия не может проверить, стоит ли человек на учёте в психоневрологическом диспансере», — подчеркнули в Думе.

Кроме того, если у человека, уже получившего разрешение на оружие, будут выявлены противопоказания, такие как обнаружение следов наркотиков после ДТП, данные об этом будут переданы в ГИС Минздрава и в Росгвардию, после чего разрешение и лицензия на оружие будут приостановлены, а человек за 30 дней должен будет пройти внеочередное медосвидетельствование. Оружие на это время у него будет изыматься.

РИА Новости

© Николай Хижняк

Помимо этого, депутаты предлагают вести электронный учёт оружия, патронов и их владельцев в ГИС Росгвардии.

«Уверен, это позволит снизить риски того, что оружие попадёт в руки неадекватных людей или наркоманов. Хотя очень многое, конечно, тут будет зависеть от врачей и их умения выявить отклонения здоровья», — подчеркнул Хинштейн.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу, отметил, что для её реализации потребуется серьёзная работа, которая позволит учесть все аспекты.

Также по теме «Нас теперь всех психами будут считать»: кто и зачем получает лицензии на гражданское оружие в России 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая расстрелял школьников и учителей в казанской гимназии №175, которую он окончил несколько лет назад....

«Естественно, соображения безопасности здесь должны быть на первом месте», — подчеркнул Песков.

Напомним, 13 мая на совещании с членами правительства Владимир Путин заявил о необходимости ужесточить требования к владельцам гражданского оружия, а также усилить контроль за его оборотом.

«Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жёсткими. Такой же жёсткой должна быть и персональная ответственность для всех лиц, которые выдают разрешения на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что в данной сфере нужен строгий порядок, и потребовал полностью исключить ситуации, когда справку можно «просто купить за деньги, порой даже не приходя на осмотр».

В свою очередь, глава Росгвардии Виктор Золотов в ходе совещания озвучил ряд предложений по усилению контроля за оборотом оружия. В частности, он предложил выдавать гражданам полуавтоматическое оружие только после пяти лет владения обычным гладкоствольным. Также он предложил ввести обязательное психологическое тестирование при получении разрешения на владение оружием. Кроме того, Золотов призвал исключить практику выдачи подобных документов в частных медучреждениях.

«Считаю, что необходимо выдавать такие справки не в частных клиниках, а именно в государственных структурах, в государственных медорганизациях, потому что именно частные клиники выдают такие справки», — сказал он.

Вместе с тем Золотов назвал необходимым возврат к возрастному цензу в 21 год для получения разрешения на оружие. По мнению главы Росгвардии, к этому возрасту люди становятся более устойчивыми психологически.

Призывы ужесточить контроль за оборотом оружия возобновились после трагедии в казанской гимназии, произошедшей 11 мая. 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев зашёл в городскую гимназию №175 и открыл огонь из ружья. Жертвами нападения стали девять человек, в том числе семеро детей. Ещё 23 человека получили ранения. Незадолго до этого Галявиев получил лицензию на владение гражданским оружием, после чего легально приобрёл ружьё.

Нападавший сдался прибывшим на место происшествия полицейским. По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). На суде Галявиев полностью признал свою вину.