В Госдуму вносят проект об ужесточении правил покупки оружия
- РИА Новости
Об этом в своём Telegram-канале сообщил один из авторов проекта, глава комитета нижней палаты по информполитике Александр Хинштейн.
Как сообщает ТАСС, согласно пояснительной записке, медицинское освидетельствование, по итогам которого решается вопрос о выдаче лицензии на оружие, будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями.
Также, инициатива предполагает вести электронный учёт оружия, патронов и их владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии.
Ранее президент России Владимир Путин предложил серьёзно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом.
Также сообщалось, что директор Росгвардии Виктор Золотов считает необходимым возврат к возрастному цензу в 21 год для получения разрешений на оружие.