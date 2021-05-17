В Госдуму вносят проект об ужесточении правил покупки оружия

Группа депутатов «Единой России» вносит в Госдуму законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медицинского освидетельствования.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил один из авторов проекта, глава комитета нижней палаты по информполитике Александр Хинштейн.

Как сообщает ТАСС, согласно пояснительной записке, медицинское освидетельствование, по итогам которого решается вопрос о выдаче лицензии на оружие, будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями.

Также, инициатива предполагает вести электронный учёт оружия, патронов и их владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии.

Ранее президент России Владимир Путин предложил серьёзно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом.

Также сообщалось, что директор Росгвардии Виктор Золотов считает необходимым возврат к возрастному цензу в 21 год для получения разрешений на оружие.