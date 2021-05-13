Золотов предложил вновь выдавать разрешения на оружие с 21 года

Директор Росгвардии Виктор Золотов считает необходимым возврат к возрастному цензу в 21 год для получения разрешений на оружие.

«Необходимо возвратиться к цензу 21 года, потому что даже те, кто отслужил в армии... часто в полном объёме не получают той подготовки, которая необходима», — сказал Золотов на совещании президента с членами правительства.

Ранее сообщалось, что члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискарёвым предложили ужесточить административную ответственность за нарушения в сфере оборота гражданского оружия.

11 мая президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову с учётом произошедшей в Казани стрельбы проработать новое положение о видах оружия, которые могут использовать граждане.