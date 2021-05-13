Золотов предложил вновь выдавать разрешения на оружие с 21 года

Короткая ссылка
Директор Росгвардии Виктор Золотов считает необходимым возврат к возрастному цензу в 21 год для получения разрешений на оружие.
Золотов предложил вновь выдавать разрешения на оружие с 21 года
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Необходимо возвратиться к цензу 21 года, потому что даже те, кто отслужил в армии... часто в полном объёме не получают той подготовки, которая необходима», — сказал Золотов на совещании президента с членами правительства.

Ранее сообщалось, что члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискарёвым предложили ужесточить административную ответственность за нарушения в сфере оборота гражданского оружия.

11 мая президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову с учётом произошедшей в Казани стрельбы проработать новое положение о видах оружия, которые могут использовать граждане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить