Золотов предложил вновь выдавать разрешения на оружие с 21 года
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«Необходимо возвратиться к цензу 21 года, потому что даже те, кто отслужил в армии... часто в полном объёме не получают той подготовки, которая необходима», — сказал Золотов на совещании президента с членами правительства.
Ранее сообщалось, что члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискарёвым предложили ужесточить административную ответственность за нарушения в сфере оборота гражданского оружия.
11 мая президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову с учётом произошедшей в Казани стрельбы проработать новое положение о видах оружия, которые могут использовать граждане.