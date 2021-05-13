В Госдуме предлагают ужесточить ответственность в сфере оборота оружия

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Члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискарёвым предложили поправки об ужесточении административной ответственности за нарушения в сфере оборота гражданского оружия.
В Госдуме предлагают ужесточить ответственность в сфере оборота оружия
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«Статьи 20.8 и 20.12 КоАП РФ дополняются специальными нормами, устанавливающими более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение повлекло утрату оружия», — цитирует ТАСС документ.

Также предложено увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия с двух месяцев до одного года.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что состояние здоровья человека, получившего право на оружие, надо периодически проверять, в том числе на наличие психических расстройств.

До этого стало известно, что следователи установили место приобретения устроившим стрельбу в Казани оружия.

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