Москалькова предложила периодически проверять психику получивших оружие
- РИА Новости
«Наверное, должно быть более глубокое обследование здоровья, и не один раз, а с определённой периодичностью. Человек, даже и здоровый, получивший право на приобретение оружия, через какое-то время может страдать психическими заболеваниями. Это очень опасно для общества», — приводит РИА Новости её слова.
Она отметила, что россиянину, желающему получить право на оружие, следует иметь характеристику с места работы или учёбы.
По её словам, в России мало критериев для предоставления права на приобретение оружия, нужны экзамены и тестирования, а также общее просвещение для желающих владеть оружием.
Ранее Москалькова предложила повысить возраст получения права на владение оружием до 21 года.
Она также выразила соболезнования родственникам и близким погибших в результате стрельбы в казанской школе.