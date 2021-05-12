Москалькова предложила периодически проверять психику получивших оружие

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что состояние здоровья человека, получившего право на оружие, надо периодически проверять, в том числе на наличие психических расстройств.
Москалькова предложила периодически проверять психику получивших оружие
  • РИА Новости

«Наверное, должно быть более глубокое обследование здоровья, и не один раз, а с определённой периодичностью. Человек, даже и здоровый, получивший право на приобретение оружия, через какое-то время может страдать психическими заболеваниями. Это очень опасно для общества», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что россиянину, желающему получить право на оружие, следует иметь характеристику с места работы или учёбы.

По её словам, в России мало критериев для предоставления права на приобретение оружия, нужны экзамены и тестирования, а также общее просвещение для желающих владеть оружием.

Ранее Москалькова предложила повысить возраст получения права на владение оружием до 21 года.

Она также выразила соболезнования родственникам и близким погибших в результате стрельбы в казанской школе.

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