Москалькова предложила повысить возраст для желающих владеть оружием

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает повысить возраст получения права на владение оружием до 21 года, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в вооружённых силах», — цитирует Интерфакс заявление Москальковой, сделанное в связи со стрельбой в казанской школе.

Она добавила, что в России необходимо усилить контроль над оборотом гражданского оружия.

«Эти меры назрели давно, и решать их необходимо в самом экстренном порядке», — подчеркнула омбудсмен.

Она также выразила соболезнования родственникам и близким погибших в результате стрельбы в казанской школе.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования Татарстану в связи со стрельбой в казанской школе №175.