Комитет Госдумы одобрил ужесточение правил выдачи лицензий на оружие

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие.

Как передаёт ТАСС, проект вводит дополнительные основания для отказа. В частности, они коснутся лиц с двумя и более погашенными судимостями.

Также речь идёт о гражданах, подвергнутых административному наказанию за пьяную езду или передачу управления своим автомобилем нетрезвому, либо за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

Кроме того, инициатива запрещает распространять в СМИ и интернете инструкции по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин после трагедии в Казани поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции приступить к анализу законодательства в сфере оборота оружия.

По последним данным, в результате стрельбы в казанской школе погибли девять человек, семеро из них — дети.