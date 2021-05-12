Комитет Госдумы одобрил ужесточение правил выдачи лицензий на оружие
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- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, проект вводит дополнительные основания для отказа. В частности, они коснутся лиц с двумя и более погашенными судимостями.
Также речь идёт о гражданах, подвергнутых административному наказанию за пьяную езду или передачу управления своим автомобилем нетрезвому, либо за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.
Кроме того, инициатива запрещает распространять в СМИ и интернете инструкции по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин после трагедии в Казани поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции приступить к анализу законодательства в сфере оборота оружия.
По последним данным, в результате стрельбы в казанской школе погибли девять человек, семеро из них — дети.