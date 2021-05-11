Комитет Госдумы рассмотрит законопроект об обороте оружия 12 мая

Комитет Госдумы по безопасности 12 мая рассмотрит законопроект об обороте оружия в связи со стрельбой в казанской школе.

«Завтра (12 мая. — RT) комитет рассмотрит законопроект об обороте оружия», — цитирует РИА Новости сообщение комитета.

Глава комитета Василий Пискарёв заявил о приоритетном порядке рассмотрения инициативы с изменениями касательно закона об оружии.

«Будем просить рассмотреть в первом чтении уже 18 мая», — отметил Пискарёв.

Он подчеркнул, что в законопроекте прописаны «увеличения оснований для отказа выдачи лицензий на оружие, равно как и расширение оснований по аннулированию лицензий, которые были выданы».

Кроме того, речь идёт об ужесточении оборота охолощённого или списанного оружия.

Отмечается, что спикер Госдумы Вячеслав Володин после трагедии в Казани поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции приступить к анализу законодательства в сфере оборота оружия.

По последним данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек. Подозреваемый 2001 года рождения задержан. В ходе допроса он заявил, что «всех ненавидел».

СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Прокуратура проверит организацию охраны в школах Казани и законность выдачи разрешения на оружие устроившему стрельбу.

В Минздраве России сообщили, что в результате стрельбы в больницу направлены 18 детей: шесть из них находятся в тяжёлом состоянии, двое — в крайне тяжёлом.