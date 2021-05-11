Подозреваемый в стрельбе в казанской школе рассказал о нападении
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Задержанный также рассказал в ходе допроса, что давно отказался от своих родителей.
11 мая в школе в Казани произошла стрельба. По последним данным, погибли девять человек.
Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что задержанный, которого подозревают в нападении, владел зарегистрированным оружием.
СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани.
Прокуратура проверит организацию охраны в школах Казани и законность выдачи разрешения на оружие устроившему стрельбу.