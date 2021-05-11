Подозреваемый в стрельбе в казанской школе рассказал о нападении

Подозреваемый в стрельбе в казанской школе №175 в ходе допроса заявил, что «ненавидит всех». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на опубликованные в соцсетях кадры с допроса.

Задержанный также рассказал в ходе допроса, что давно отказался от своих родителей.

11 мая в школе в Казани произошла стрельба. По последним данным, погибли девять человек.

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что задержанный, которого подозревают в нападении, владел зарегистрированным оружием.

СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани.

Прокуратура проверит организацию охраны в школах Казани и законность выдачи разрешения на оружие устроившему стрельбу.