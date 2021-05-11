Прокуратура проверит законность выдачи оружия напавшему на школу в Казани

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Генеральная прокуратура России проверит организацию охраны в школах Казани и законность выдачи разрешения на оружие местному жителю, который устроил стрельбу.
Прокуратура проверит законность выдачи оружия напавшему на школу в Казани
  • РИА Новости

«Надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала образовательных организаций города, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима. Будет дана правовая оценка действиям администрации школы в условиях чрезвычайного происшествия. Прокуратура также проверит законность выдачи 19-летнему нападавшему лицензии на оружие», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ход и результаты проверки и расследование дела поставлены в Генеральной прокуратуре на особый контроль, подчеркнули там.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов, прибывший на место стрельбы в школе в Казани, рассказал, что задержанный, которого подозревают в нападении, владел зарегистрированным оружием.

В Росгвардии подтвердили, что злоумышленник получил оружие «в соответствии с действующим законодательством, на законных основаниях, предоставив все необходимые документы».

По последним данным, в результате стрельбы, которая произошла в казанской школе 11 мая, погибли девять человек.

Уголовное дело о массовом убийстве будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.

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