В Росгвардии заявили, что устроивший стрельбу в Казани получил оружие законно

Короткая ссылка
Официальный представитель Федеральной службы войск национальной гвардии Валерий Грибакин заявил, что устроивший стрельбу в школе в Казани получил оружие законно.
В Росгвардии заявили, что устроивший стрельбу в Казани получил оружие законно
  • РИА Новости

«Очень много противоречивой информации по поводу оружия, которое находилось на руках у злоумышленника. Он получил его в соответствии с действующим законодательством, на законных основаниях, предоставив все необходимые документы», — цитирует ТАСС Грибакина.

Он добавил, что пока не может пояснить, какое конкретно оружие использовал злоумышленник в школе.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов, прибывший на место стрельбы в школе в Казани, рассказал, что задержанный, которого подозревают в нападении, владел зарегистрированным оружием.

По последним данным, число погибших в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти.

Как пишет Life.ru, ученики старших классов помогали детям помладше во время стрельбы. По словам подростков, они закрылись в кабинете вместе с беременной учительницей и несколькими шестиклассниками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить