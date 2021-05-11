В Росгвардии заявили, что устроивший стрельбу в Казани получил оружие законно

Официальный представитель Федеральной службы войск национальной гвардии Валерий Грибакин заявил, что устроивший стрельбу в школе в Казани получил оружие законно.

«Очень много противоречивой информации по поводу оружия, которое находилось на руках у злоумышленника. Он получил его в соответствии с действующим законодательством, на законных основаниях, предоставив все необходимые документы», — цитирует ТАСС Грибакина.

Он добавил, что пока не может пояснить, какое конкретно оружие использовал злоумышленник в школе.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов, прибывший на место стрельбы в школе в Казани, рассказал, что задержанный, которого подозревают в нападении, владел зарегистрированным оружием.

По последним данным, число погибших в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти.

Как пишет Life.ru, ученики старших классов помогали детям помладше во время стрельбы. По словам подростков, они закрылись в кабинете вместе с беременной учительницей и несколькими шестиклассниками.