В Минздраве России рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани

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Двое детей, госпитализированных после стрельбы в школе №175 в Казани, находятся в крайне тяжёлом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
В Минздраве России рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Шестеро детей тяжёлых, двое детей в крайне тяжёлом состоянии», — цитирует РИА Новости заявление Мурашко.

Министр рассказал, что на данный момент в детской больнице находятся 18 пациентов.

«Восемь детей получили огнестрельные пулевые ранения, остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла и при эвакуации из здания», — уточнил он.

Глава ведомства добавил, что в Казань прибыли 39 медицинских специалистов для оказания помощи пострадавшим в ходе стрельбы в школе.

По последним данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек. Подозреваемый 2001 года рождения задержан. В ходе допроса он заявил, что «всех ненавидит».

СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Прокуратура проверит организацию охраны в школах Казани и законность выдачи разрешения на оружие устроившему стрельбу.

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