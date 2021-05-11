Эксперт призвал усилить охрану в российских школах

Председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелёв призвал усилить охрану в российских школах.

В беседе с Inforeactor он привёл в качестве примера Израиль, где очень жёсткая система охраны в учебных заведениях.

«И в том числе охрана там вооружена и имеет право применять оружие на поражение. Плюс каждую группу школьников там по закону сопровождают не менее двух вооружённых взрослых», — отметил Шмелёв.

Как считает эксперт, в российских учреждениях, где много детей, должна быть обученная и квалифицированная охрана, чтобы в неё входили два-три человека, которые проводили бы осмотр здания, а не находились только у входа.

Шмелёв также напомнил, что в школьной программе есть предмет основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), на этих уроках можно было бы рассказывать детям, как вести себя в подобных ситуациях.

Ранее, как сообщало ФАН, уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что аппарат омбудсмена находится на связи с соответствующими ведомствами в Казани в связи со стрельбой в гимназии.