Эксперт призвал усилить охрану в российских школах

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Председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелёв призвал усилить охрану в российских школах.
Эксперт призвал усилить охрану в российских школах
  • РИА Новости

В беседе с Inforeactor он привёл в качестве примера Израиль, где очень жёсткая система охраны в учебных заведениях.

«И в том числе охрана там вооружена и имеет право применять оружие на поражение. Плюс каждую группу школьников там по закону сопровождают не менее двух вооружённых взрослых», — отметил Шмелёв.

Как считает эксперт, в российских учреждениях, где много детей, должна быть обученная и квалифицированная охрана, чтобы в неё входили два-три человека, которые проводили бы осмотр здания, а не находились только у входа.

Шмелёв также напомнил, что в школьной программе есть предмет основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), на этих уроках можно было бы рассказывать детям, как вести себя в подобных ситуациях.

Ранее, как сообщало ФАН, уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что аппарат омбудсмена находится на связи с соответствующими ведомствами в Казани в связи со стрельбой в гимназии.

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