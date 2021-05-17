Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал законопроект по обороту оружия.

«Потребуется, безусловно, такая серьёзная и скрупулёзная работа, с тем чтобы были учтены все озабоченности, с тем чтобы в то же время не вредить интересам граждан, охотникам и так далее и тому подобное, но, естественно, соображения безопасности здесь должны быть на первом месте, поэтому предстоит большая экспертная работа», — заявил Песков в ответ на просьбу оценить перспективы законопроекта, который планируется внести в Госдуму.

Ранее сообщалось, что группа депутатов «Единой России» вносит в Госдуму законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медицинского освидетельствования.

Президент России Владимир Путин предложил серьёзно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом.

Также сообщалось, что директор Росгвардии Виктор Золотов считает необходимым возврат к возрастному цензу в 21 год для получения разрешения на оружие.