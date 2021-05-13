«Были готовы защищать своих учеников»: Путин предложил наградить учителей и сотрудников казанской гимназии №175

Владимир Путин предложил наградить педагогов казанской гимназии №175. Глава государства отметил, что многие учителя были готовы защищать своих воспитанников во время стрельбы, в результате которой погибли девять человек. Президент также призвал повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил комплекс мер в этом направлении. В частности, он считает необходимым повысить возрастной ценз для получения разрешения на владение оружием до 21 года.

Владимир Путин предложил наградить учителей и других сотрудников казанской гимназии №175. Глава государства отметил, что персонал учебного заведения защищал воспитанников гимназии.

«Знаю, что многие учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы бороться, защищать своих учеников, своих воспитанников. Затем помогали им выбраться из гимназии, укрыться в безопасном месте», — сказал президент в ходе совещания.

Глава государства подчеркнул, что никто из учителей и сотрудников гимназии «не покинул свой пост, все исполнили свой профессиональный и человеческий долг».

Напомним, утром 11 мая 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев зашёл в городскую гимназию №175 и открыл огонь из ружья. Жертвами нападения стали девять человек, в том числе семеро детей. Ещё 23 человека получили ранения.

Нападавший сдался прибывшим на место происшествия полицейским. По факту трагедии СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Подозреваемый помещён по арест, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Комментируя события в Казани, президент назвал произошедшее «варварским преступлением» и добавил, что вся Россия выражает Татарстану поддержку.

«Наш долг — поддержать семьи тех, кто оказался жертвой этого страшного преступления. Как докладывали, выплаты из регионального бюджета на эти цели уже начаты. Я прошу правительство Российской Федерации также подключиться и оказать, если потребуется, дополнительную помощь пострадавшим», — сказал Путин.

Президент также высказался о вопросах обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости образовательных учреждений. Он призвал выработать единый подход к решению этой задачи и держать процесс прод постоянным контролем.

«Безусловно, Следственный комитет проведёт тщательное расследование и выяснит все обстоятельства случившейся трагедии. Вместе с тем считаю, что для предупреждения подобных преступлений необходимо серьёзно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жёсткими», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что лица, которые выдают разрешение на оружие и предоставляют необходимые для этого документы, должны нести персональную ответственность за свои действия.

«Здесь нужен строгий порядок. Ситуации, когда, например, медицинскую справку можно просто купить за деньги, порой даже не приходя на осмотр, должны быть полностью исключены», — подчеркнул президент.

О возможных мерах по контролю за гражданским оружием высказался глава Росгвардии Виктор Золотов. В частности, он предложил ввести обязательное психологическое тестирование при получении разрешения на владение оружием. Кроме того, он призвал исключить практику выдачи подобных документов в частных медучреждениях.

Также по теме Против ареста не возражал: суд избрал меру пресечения расстрелявшему детей в казанской школе Ильназу Галявиеву В Казани суд в среду вечером арестовал на два месяца Ильназа Галявиева, который 11 мая устроил стрельбу в местной школе и убил девять...

«Считаю, что необходимо выдавать такие справки не в частных клиниках, а именно в государственных структурах, в государственных медорганизациях, потому что именно частные клиники выдают такие справки», — сказал Золотов.

Наряду с этим глава Росгвардии высказался в пользу введения «курса молодого бойца» для получения охотничьего билета. «Необходимо ужесточить, конечно, требования к получению охотничьего билета, к выдаче охотничьего билета, а именно, говоря военным языком, нужно проходить курс молодого бойца тем, кто получает впервые гладкоствольное оружие», — сказал Золотов.

Он пояснил, что курсы следует проводить совместно с охотничьими организациями, в ходе этих мероприятий нужно обучать правильному владению охотничьим оружием.

Помимо прочего, Золотов высказался о целесообразности увеличения возрастного ценза для выдачи разрешения на оружие до 21 года. По мнению главы Росгвардии, к этому возрасту люди становятся более устойчивы психологически.

Кроме того, он призвал разрешить владение полуавтоматическим оружием только после пяти лет владения обычными гладкоствольными образцами. Он пояснил, что ряд распространённых полуавтоматических оружейных систем могут быть приближены по своим характеристикам к нарезному оружию.

Состояние пострадавших

На совещании также выступил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он поблагодарил казанских медиков за слаженную и оперативную работу по оказанию помощи пострадавшим при стрельбе в гимназии. Министр подчеркнул, что первые машины скорой помощи прибыли на место происшествия в течение семи минут.

В последующие дни пятерых детей и троих взрослых, находящихся в наиболее тяжёлом состоянии, а также маму одной пострадавшей девочки эвакуировали бортом МЧС в шесть клиник Москвы.

«На сегодняшний день хочу доложить, что трое детей в наиболее тяжёлом (состоянии. — RT) были прооперированы вчера вечером и сегодня ещё в Москве. Мы продолжаем хирургические манипуляции, этого требует ситуация. Остальные дети получают плановую терапию в клиниках, состояние их не вызывает опасений сегодня», — рассказал Мурашко.

По его словам, 15 детей получают терапию в Казани, один ребёнок выписан в удовлетворительном состоянии. Кроме того, все дети, находящиеся в детской больнице, уже стабилизированы, один ребёнок накануне переведён в общую палату, в его самочувствии наблюдается положительная динамика.

«Реабилитация начата уже с первых суток, подключены были и психиатры, и психологи, врачи-реабилитологи. Мы планируем после острого периода продолжить реабилитацию каждого пациента в соответствии с диагнозами», — добавил Мурашко.

Он также рассказал о совместных с Минпросвещения планах направить детей на отдых в учреждения федерального уровня.