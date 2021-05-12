Против ареста не возражал: суд избрал меру пресечения расстрелявшему детей в казанской школе Ильназу Галявиеву

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Анатолий Караваев
В Казани суд в среду вечером арестовал на два месяца Ильназа Галявиева, который 11 мая устроил стрельбу в местной школе и убил девять человек. В ходе судебного заседания 19-летний обвиняемый заявил, что не имеет хронических и тяжёлых заболеваний и не возражает против взятия его под стражу. В зале суда он вёл себя спокойно, не реагируя на многочисленные вопросы журналистов. Между тем ранее стало известно, что в прошлом году врачи нашли у подозреваемого заболевание головного мозга. Если психолого-психиатрическая экспертиза признает Галявиева вменяемым, то ему будет грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.
Против ареста не возражал: суд избрал меру пресечения расстрелявшему детей в казанской школе Ильназу Галявиеву
  • Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Советский райсуд Казани арестовал на два месяца Ильназа Галявиева, который во вторник, 11 мая, открыл огонь из ружья по школьникам и учителям в гимназии №175. В результате стрельбы девять человек погибли, 23 получили ранения.

Заседание суда по рассмотрению ходатайства следствия об аресте подозреваемого проходило при повышенных мерах безопасности. Обвиняемый находился в стеклянном аквариуме вместе с тремя полицейскими, двое из которых были прикованы к нему наручниками.

  • © RT

В ходе самого заседания сначала была установлена личность Галявиева, который спокойно и чётко отвечал на вопросы судьи.

Выступавший в суде следователь рассказал, что обвиняемый собирался убить двух и более лиц, желая выразить своё превосходство. В ходе стрельбы, по словам силовика, Галявиев произвёл не менее 17 выстрелов. Также на первом этаже возле кабинета английского языка обвиняемый установил взрывное устройство c поражающими элементами и привёл его в действие.

Следователь отметил, что задержанный свою вину в преступлении признал полностью, но заявил при этом о «справедливости» и «обоснованности» своих действий.

Никаких вопросов по материалам дела у Галявиева не возникло. Ни он сам, ни его адвокат не возражали против ходатайства следствия об аресте. Проведя в совещательной комнате непродолжительное время, судья постановил его удовлетворить и отправил подсудимого под стражу на два месяца. 

На протяжении всего заседания Галявиев вёл себя крайне спокойно и сдержанно, не реагируя на многочисленные реплики и вопросы из зала.

Уже после заседания зампрокурора Татарстана Алексей Заика ещё раз подтвердил, что обвиняемый в массовом убийстве действовал в одиночку. Также он отметил, что в дальнейшем Галявиеву может быть предъявлено обвинение по статье «Терроризм», и сообщил, что психолого-психиатрическая экспертиза будет проведена в ближайшие два месяца.

Кроме того, Заика сообщил, что попыток суицида обвиняемого официально не зарегистрировано, а запланированная медицинская экспертиза даст ответ, был ли он в момент совершения преступления под действием каких-либо запрещённых веществ.

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Трагедия в школе

 

Рано утром 11 мая 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев ворвался в городскую гимназию №175, где раньше учился, и устроил беспорядочную стрельбу из имевшегося у него на законных основаниях турецкого ружья Hatsan Escort PS. После этого стрелок сдался приехавшим полицейским. Вопреки первоначальным сообщениям, он действовал в одиночку.

Жертвами нападения стали девять человек, в том числе семеро детей. Ещё 23 человека получили ранения. По данным республиканского Минздрава, в настоящее время двое раненых детей остаются в крайне тяжёлом состоянии, ещё шестеро — в тяжёлом. Часть пострадавших в среду спецбортом доставили в Москву.

По факту трагедии СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы. Расследованием будет заниматься центральный аппарат ведомства, в следственно-оперативную группу вошли более 100 следователей, экспертов и криминалистов. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин, прибыв утром 12 мая в Казань, почтил память погибших, возложив цветы к стихийному мемориалу, организованному у входа на территорию гимназии, и провёл оперативное совещание, где ему доложили о первоначальных результатах расследования и запланированных следственных действиях.

По данным следствия, Ильназ Галявиев на учёте у врачей (психиатра и нарколога) не состоял.

  • Спецавтомобиль заезжает на территорию Советского районного суда
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Ещё в прошлом году в ходе визита  в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.

«С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По её словам, следователями установлены место приобретения Галявиевым оружия, а также обстоятельства, связанные с выдачей ему необходимых для этого документов. По месту жительства подозреваемого проведён обыск, в рамках которого изъяты и приобщены к делу вещественные доказательства. Опрошено более 75 человек, изучены видеозаписи с камер наружного и внутреннего наблюдения, на которых зафиксирован момент совершения Галявиевым преступления.

«По уголовному делу назначено свыше 30 судебных экспертиз, в том числе физико-химические, баллистические, молекулярно-генетические, взрывотехнические, судебно-медицинские. Для определения психического здоровья фигуранта в рамках уголовного дела будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Глава СК России дал ряд конкретных указаний по дальнейшему расследованию уголовного дела. Следователи в том числе изучат порядок обеспечения мер безопасности в образовательном учреждении, проверят его на предмет соответствия всем требованиям, установленным действующим законодательством. Председатель СК России ещё раз напомнил о необходимости тщательного изучения причин и условий, способствовавших совершению преступления», — подчеркнула Петренко.

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