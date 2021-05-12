Власти подтвердили гибель двух учителей при стрельбе в школе в Казани

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что оба взрослых, которые погибли при стрельбе в казанской школе, работали учителями.

«По состоянию на сегодня у нас девять человек погибли — это семь детей и двое взрослых. Двое погибших — это учителя школы», — приводит РИА Новости слова Фазлеевой.

В больницах Татарстана после стрельбы в казанской школе на утро среды, 12 мая, находятся 23 человека: 20 детей и трое взрослых.

Как ранее писал Nation News, жители Казани пришли к школе №175, в которой произошло нападение на учеников, чтобы возложить цветы в память о погибших детях.