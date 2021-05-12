В больницах остаются 23 пострадавших при стрельбе в казанской школе

Короткая ссылка
В больницах Татарстана после стрельбы в казанской школе на утро среды, 12 мая, находятся 23 человека: 20 детей и трое взрослых. Об этом сообщила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.
В больницах остаются 23 пострадавших при стрельбе в казанской школе
  • Reuters
  • © Alexey Nasyrov

«Сейчас в лечебных учреждениях 23 человека — 20 детей и трое взрослых», — приводит её слова ТАСС.

В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая погибли девять человек, семеро из них — дети. Подозреваемый 2001 года рождения задержан. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить