В больницах остаются 23 пострадавших при стрельбе в казанской школе

В больницах Татарстана после стрельбы в казанской школе на утро среды, 12 мая, находятся 23 человека: 20 детей и трое взрослых. Об этом сообщила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

Reuters

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«Сейчас в лечебных учреждениях 23 человека — 20 детей и трое взрослых», — приводит её слова ТАСС. В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая погибли девять человек, семеро из них — дети. Подозреваемый 2001 года рождения задержан.