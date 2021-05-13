Пострадавшие в школе Казани хорошо перенесли транспортировку в Москву

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что восемь человек, пострадавшие при стрельбе в казанской гимназии №175 и переведённые на лечение в Москву, хорошо перенесли транспортировку.

«Восемь пациентов, переведённых в Москву, перенесли транспортировку стабильно. Все они получают лечение в федеральных клиниках. Медики делают всё от них зависящее для спасения жизни и здоровья наших граждан», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что всего в больницах Казани находились 23 пострадавших: 20 детей и трое взрослых. По данным Минздрава Татарстана, в среду пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву.

Ранее сообщалось, что состояние 14 детей, пострадавших при стрельбе в школе в Казани и оставшихся на лечении в стационаре ДРКБ, оценивается как стабильное.

11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли семь детей и две учительницы. Ещё 23 человека пострадали.