Состояние 14 пострадавших в Казани детей оценивается как стабильное
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.
11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли девять человек: семь детей и две учительницы.
Ещё 23 человека пострадали. 12 мая было решено эвакуировать в Москву девять пострадавших.
Суд в Казани удовлетворил ходатайство об аресте местного жителя Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу. Он признал вину.
В Следственном комитете сообщили, что ранее злоумышленнику был поставлен диагноз, «свидетельствующий о заболевании головного мозга».