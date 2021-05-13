Состояние 14 пострадавших в Казани детей оценивается как стабильное

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Состояние 14 детей, которые пострадали при стрельбе в школе в Казани, оценивается как стабильное.
Состояние 14 пострадавших в Казани детей оценивается как стабильное
  • globallookpress.com
  • © Tatarstan President Press Office

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли девять человек: семь детей и две учительницы.

Ещё 23 человека пострадали. 12 мая было решено эвакуировать в Москву девять пострадавших.

Суд в Казани удовлетворил ходатайство об аресте местного жителя Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу. Он признал вину.

В Следственном комитете сообщили, что ранее злоумышленнику был поставлен диагноз, «свидетельствующий о заболевании головного мозга».

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