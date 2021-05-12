В СК рассказали о диагнозе устроившего стрельбу в Казани

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В Следственном комитете сообщили, что устроившему стрельбу в школе в Казани «в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга».
В СК рассказали о диагнозе устроившего стрельбу в Казани
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте ведомства, на учётах у врачей, психиатра и нарколога, он не состоял.

При этом отмечается, что он «ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями».

«Ещё в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга», — говорится в сообщении.

В СК рассказали, что «с начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении».

Также стало известно, что следователями ГСУ СК России 12 мая будет предъявлено обвинение Ильназу Галявиеву в нападении на гимназию в Казани.

11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека пострадали.

Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.

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