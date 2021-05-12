Спецборт МЧС с пострадавшими при стрельбе в Казани вылетел в Москву

Спецборт МЧС России, на борту которого находятся девять пострадавших при стрельбе в школе Казани, вылетел в Москву.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Самолёт, оборудованный специальными медицинскими модулями для перевозки пострадавших, вылетел из Казани в Москву», — заявили в министерстве.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» отмечал, что на лечение в столицу доставят девять пострадавших.

Мурашко также рассказал, что у всех пострадавших, находящихся в больницах, динамика положительная.

Ранее заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы Татарстана Михаил Поспелов рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Казани.

11 мая в Казани в результате стрельбы в школе погибли девять человек. Подозреваемый 2001 года рождения задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.