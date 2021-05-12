Врач рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Казани

Заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы Татарстана Михаил Поспелов рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Казани.

Он сообщил, что «дети имеются как с огнестрельными ранениями, осколочными, так и с ранениями, связанными именно с падением».

«У части детей есть и сочетание травм. Огнестрельных где-то получается 12 человек», — цитирует РИА Новости Поспелова.

Всего, по его данным, в ДРКБ находятся 20 пострадавших детей: 18 из них поступили сразу, ещё четверо обратились вечером с различными травмами лёгкой степени, двое детей после обследования были отпущены на домашнее лечение.

11 мая в Казани в результате стрельбы в школе погибли девять человек. Подозреваемый 2001 года рождения задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

В больницах Татарстана после стрельбы в казанской школе на утро среды, 12 мая, находятся 23 человека: 20 детей и трое взрослых.

Как ранее писал Nation News, жители Казани пришли к школе №175, в которой произошло нападение на учеников, чтобы возложить цветы в память о погибших детях.