Устроивший стрельбу в казанской школе признал вину
- Reuters
«Ему предъявлено обвинение (в преступлении, предусмотренном ст. 105 УК России. — RT), вину в совершении которого он признал полностью», — цитирует следователя Интерфакс.
По данным СК, он сделал в школе не менее 17 выстрелов.
Следствие попросило суд арестовать обвиняемого на два месяца.
Ранее Галявиев был доставлен в Советский районный суд Казани.
В прокуратуре Татарстана сообщили, что поддержат ходатайство об аресте обвиняемого.
В СК заявили, что следователями ГСУ СК России в среду, 12 мая, будет предъявлено обвинение Галявиеву по ч. 2 ст. 105 УК.