Устроивший стрельбу в казанской школе признал вину

Обвиняемый в нападении на казанскую гимназию Ильназ Галявиев полностью признал вину. Об этом рассказал в суде следователь.

«Ему предъявлено обвинение (в преступлении, предусмотренном ст. 105 УК России. — RT), вину в совершении которого он признал полностью», — цитирует следователя Интерфакс.

По данным СК, он сделал в школе не менее 17 выстрелов.

Следствие попросило суд арестовать обвиняемого на два месяца.

Ранее Галявиев был доставлен в Советский районный суд Казани.

В прокуратуре Татарстана сообщили, что поддержат ходатайство об аресте обвиняемого.

В СК заявили, что следователями ГСУ СК России в среду, 12 мая, будет предъявлено обвинение Галявиеву по ч. 2 ст. 105 УК.