Ильназу Галявиеву предъявят обвинение по делу о стрельбе в Казани
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«Направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СК.
11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека пострадали.
Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша.
Как пишет Life.ru со ссылкой на источник, поздно вечером 11 мая после продолжительного допроса в управлении ФСБ России Ильназ Галявиев дал признательные показания.