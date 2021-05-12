Ильназу Галявиеву предъявят обвинение по делу о стрельбе в Казани

Следователями ГСУ СК России в среду, 12 мая, будет предъявлено обвинение Ильназу Галявиеву в нападении на гимназию в Казани (ч. 2 ст. 105 УК).

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СК.

11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека пострадали.

Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша.

Как пишет Life.ru со ссылкой на источник, поздно вечером 11 мая после продолжительного допроса в управлении ФСБ России Ильназ Галявиев дал признательные показания.