Ильназу Галявиеву предъявят обвинение по делу о стрельбе в Казани

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Следователями ГСУ СК России в среду, 12 мая, будет предъявлено обвинение Ильназу Галявиеву в нападении на гимназию в Казани (ч. 2 ст. 105 УК).
Ильназу Галявиеву предъявят обвинение по делу о стрельбе в Казани
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СК.

11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека пострадали.

Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша.

Как пишет Life.ru со ссылкой на источник, поздно вечером 11 мая после продолжительного допроса в управлении ФСБ России Ильназ Галявиев дал признательные показания.

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