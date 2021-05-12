В Татарстане похоронили всех девятерых погибших при стрельбе в школе
- Reuters
«Все девять похоронены», — цитирует РИА Новости Галимову.
11 мая в Казани в результате стрельбы в школе погибли девять человек. Подозреваемый 2001 года рождения задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.
В больницах Татарстана после стрельбы в казанской школе на утро среды, 12 мая, находятся 23 человека: 20 детей и трое взрослых.
Как ранее писал Nation News, жители Казани пришли к школе №175, в которой произошло нападение на учеников, чтобы возложить цветы в память о погибших детях.