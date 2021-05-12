В Татарстане похоронили всех девятерых погибших при стрельбе в школе

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Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что все девять человек, которые погибли при стрельбе в казанской гимназии, были похоронены.
В Татарстане похоронили всех девятерых погибших при стрельбе в школе
  • Reuters

«Все девять похоронены», — цитирует РИА Новости Галимову.

11 мая в Казани в результате стрельбы в школе погибли девять человек. Подозреваемый 2001 года рождения задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

В больницах Татарстана после стрельбы в казанской школе на утро среды, 12 мая, находятся 23 человека: 20 детей и трое взрослых.

Как ранее писал Nation News, жители Казани пришли к школе №175, в которой произошло нападение на учеников, чтобы возложить цветы в память о погибших детях.

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