Устроивший стрельбу в школе в Казани доставлен в суд

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, доставлен в Советский районный суд Казани.

Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие просит суд взять Галявиева под стражу.

Ранее в СК заявили, что следователями ГСУ СК России в среду, 12 мая, будет предъявлено обвинение Ильназу Галявиеву в нападении на гимназию в Казани (ч. 2 ст. 105 УК).