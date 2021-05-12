Устроивший стрельбу в школе в Казани доставлен в суд

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Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, доставлен в Советский районный суд Казани.
Устроивший стрельбу в школе в Казани доставлен в суд
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие просит суд взять Галявиева под стражу.

Ранее в СК заявили, что следователями ГСУ СК России в среду, 12 мая, будет предъявлено обвинение Ильназу Галявиеву в нападении на гимназию в Казани (ч. 2 ст. 105 УК).

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