Устроивший стрельбу в школе в Казани доставлен в суд
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, доставлен в Советский районный суд Казани.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Следствие просит суд взять Галявиева под стражу.
Ранее в СК заявили, что следователями ГСУ СК России в среду, 12 мая, будет предъявлено обвинение Ильназу Галявиеву в нападении на гимназию в Казани (ч. 2 ст. 105 УК).
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