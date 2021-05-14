«У меня там есть секта, я вербовщик»: одногруппник Галявиева рассказал о его общении с другими студентами

Ильназ Галявиев, напавший 11 мая на казанскую гимназию №175, был тихим и неконфликтным студентом. Об этом RT рассказал одногруппник обвиняемого в убийстве девяти человек. Впрочем, староста группы, в которой учился Галявиев, отметил, что однажды тот предложил одному из учеников «вступить в свою секту», но тогда это сочли шуткой. Ранее ректор университета, при котором находится колледж, заявила, что последние полтора года Галявиев жил один, потому что родители и старший брат переехали от него на другую квартиру.

Вспомнил об обиде через год

За 3,5 года обучения в колледже ТИСБИ по специальности «программирование» Ильназ Галявиев почти не конфликтовал с одногруппниками и был на хорошем счету у преподавателей. Об этом RT рассказали студенты, которые учились с обвиняемым в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175.

«Он всегда был очень тихим, конфликтов ни с кем у него не было, кроме одного эпизода, — рассказал RT староста группы, в которой учился Галявиев, Роберт Сибгатуллин. — Примерно полгода назад он ни с того ни с сего написал мне во «ВКонтакте» и стал оскорблять матом. Я ему ответил: «Мы же завтра с тобой встретимся в колледже. Что ты делать будешь?». Он написал: «Ты ко мне даже не подойдёшь, потому что я напишу заявление в полицию, если ты мне что-то сделаешь».

Сибгатуллин добавил, что за год до этого разговора он грубо обратился к Галявиеву, и именно этот случай парень припомнил одногруппнику в переписке.

«В прошлом учебном году я его поторопил и выбрал не ту лексику, сказал грубость, но не для того, чтобы обидеть, а просто к слову пришлось. Видимо, его это как-то задело, и вот спустя год он вдруг напомнил мне про это, стал писать оскорбления», — вспоминает студент колледжа.

По словам собеседника, на следующий день после переписки в соцсетях они с Галявиевым поговорили лично, и тот извинился.

Также по теме Против ареста не возражал: суд избрал меру пресечения расстрелявшему детей в казанской школе Ильназу Галявиеву В Казани суд в среду вечером арестовал на два месяца Ильназа Галявиева, который 11 мая устроил стрельбу в местной школе и убил девять...

«Он сказал: «Извини, на меня просто что-то нашло вчера, я стал такой сильный, как будто бы я всё могу», — вспоминает Сибгатуллин.

Ещё одному одногруппнику Галявиев в прошлом учебном году предложил присоединиться к его секте. Тогда все подумали, что это было сказано в шутку.

«Это было в прошлом учебном году. Тогда один из наших студентов Миша (имя изменено) хорошо общался с Ильназом. В какой-то момент тот сказал Мише: «Хочешь, пойдём ко мне домой, у меня там есть секта, я вербовщик». Одногруппник подумал, что это какой-то прикол, потому что он вот так напрямую сказал про секту. Мы тоже не восприняли это всерьёз», — говорит Роберт Сибгатуллин.

Ректор университета управления ТИСБИ, при котором находится колледж, 14 мая сообщила журналистам, что последние полтора года Галявиев жил отдельно от родителей и старшего брата.

«Мы не можем одного понять: полтора года назад от него съехала семья. И почему сегодня никто не интересуется его семьей, почему семья съехала. Но, видимо, что-то случилось очень серьёзное, что семья — мать, отец и старший брат, которому 21 год, — съехали, оставив его одного в квартире», — сказала Нэлла Прусс.

По словам Сибгатуллина, одногруппники не знали, что Галявиев последние полтора года жил один — он никогда не собирал знакомых и друзей у себя в квартире. О семье он почти не говорил.

«На первом—втором курсе Ильназ мне рассказывал, что он поссорился с отцом, и говорил, что у него нет отца. Про своего старшего брата он никогда не упоминал», — отметил студент.

Обращался с головными болями

Почти все четыре года в колледже Галявиев учился на «четыре» и «пять». По словам Нэллы Прусс, студент выглядел опрятно, участвовал в жизни учреждения и даже был волонтёром.

«Он проучился три с половиной года, и его никто уже не видел после Нового года. Он учился хорошо, у него были «четверки»—«пятёрки», но за эти полгода с ним что-то случилось», — рассказала ректор университета.

По её словам, Галявиев был официально отчислен из колледжа в апреле этого года из-за академической задолженности. При этом одногруппники утверждают, что 19-летний студент приходил на пары вплоть до мая.

До девятого класса Ильназ Галявиев учился в казанской гимназии в №175, в которой спустя четыре года после выпуска устроил бойню. Директор учреждения Амина Валеева ранее рассказала, что в школе Галявиев учился неплохо и был уравновешенным учеником.

Несколько лет назад он проходил обследования в качестве призывника в армию, и тогда был признан психически здоровым.

«На момент прохождения медицинского освидетельствования при постановке на учёт Галявиев ни о чём не заявлял, врачами никаких отклонений в его поведении выявлено не было, дополнительных обследований его психологического состояния не проводилось», — передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Татарстана.

Однако в 2020 году Галявиеву поставили диагноз, связанный с заболеванием головного мозга.

«На данный момент уже точно установлено, что на учётах в психдиспансере, наркодиспансере он не состоял, но при этом он неоднократно ещё в прошлом году обращался к врачам с сильными головными болями. Кроме того, ещё в прошлом году подозреваемому был поставлен диагноз, я не могу назвать его точно, потому что есть медицинская тайна, но он свидетельствует о заболевании головного мозга», — сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что врачи диагностировали у Галявиева венозную ангиому правой лобной области — доброкачественное образование, которое развивается в кровеносных сосудах.

По другим данным,у подозреваемого обнаружили менингиому головного мозга. Опухоль, которую врачи признали доброкачественной, могла давить на мозг, нарушать кровообращение, вызывать головные боли и агрессию.

19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175 утром 11 мая. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей. 23 человека получили ранения. Подозреваемого арестовали до 11 июля. На суде Галявиев полностью признал свою вину. На суде он заявил, что у него нет тяжких заболеваний.