«Кричал те же фразы»: мать покончившего с собой подростка просит проверить связь смерти сына с трагедией в Казани

Жительница Казани Наталья Андреева попросила СК проверить, есть ли связь между самоубийством её 17-летнего сына Даниила в 2020 году и стрельбой в гимназии №175. Молодой человек учился в том же колледже, что и Ильназ Галявиев. Как рассказала RT Андреева, в последние месяцы перед смертью её сын начал говорить те же фразы, что и Галявиев на допросе, и вёл себя похожим образом.

Жительница Казани Наталья Андреева обратилась в Следственный комитет с просьбой возобновить расследование гибели её 17-летнего сына Даниила. 10 мая 2020 года подросток покончил с собой. Он учился в колледже ТИСБИ — там же на курс старше учился Ильназ Галявиев, который 11 мая этого года устроил стрельбу в казанской гимназии №175.

По словам Андреевой, в последние месяцы своей жизни её сын говорил точно такие же фразы, которые на допросе произносил Галявиев, в частности, что он «бог». Женщина просит следствие выяснить, есть ли связь между поведением её сына и событиями 11 мая.

Папу стал называть по имени

Даниил Андреев поступил в казанский колледж ТИСБИ после девятого класса, в 2018 году, чтобы изучать программирование. Его мама Наталья Андреева вспоминает, что за полтора года обучения там сын изменился до неузнаваемости. При этом она признаёт, что и во время обучения в школе у мальчика были трудности.

«Когда Даниил должен был идти в первый класс, мы с его отцом разводились. У ребёнка был эмоциональный стресс, мы с ним лежали в больнице. В начальной школе сына перевели в параллельный класс из-за конфликта с учителем, а потом — на домашнее обучение. Три года он учился дома, потом он вернулся в гимназию №110 и там проучился до девятого класса», — рассказывает Наталья в беседе с RT.

Однако именно в колледже Даниил резко отдалился от семьи: «Он полностью оттолкнул нас, не хотел общаться вообще. Своего отчима, моего второго мужа, она стал называть по имени, хотя с семи лет он называл его папой. Вдруг «папа» стал для него «Максимом».

Несмотря на задолженности по учёбе, Даниил окончил первый курс очного отделения ТИСБИ. На втором году обучения состояние подростка ухудшилось. После летних каникул, в сентябре—октябре 2019 года, Даниил стал говорить семье, что им будет лучше без него.

Даниил Андреев с мамой и младшим братом.

© Фото из личного архива

«Он говорил мне: «Мама, у вас всё будет хорошо, мама, живите, у тебя есть дети. Если со мной что-то случится, пожалуйста, не переживай, не плачь», — рассказывает Наталья.

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Никому из семьи не удавалось выяснить у Данилы, о чём он переживает, он отказывался рассказывать, что именно произошло. Мать и отчим парня предполагали, что у сына проблемы в отношениях с девушкой, и говорили, что эти страдания «нужно пережить».

Осенью 2019 года Даниил совершил первую попытку суицида, но его вовремя остановили. Во второй раз он попытался свести счёты с жизнью перед Новым годом. Тогда Даниил позвонил отчиму и узнал точный адрес, по которому тот работал — офис мужчины был на 18 этаже.

«Мой муж сразу мне позвонил и сказал, что Даниил, видимо, снова решил совершить суицид. Я сразу начала с ним говорить, он мне сказал, что не хочет жить», — вспоминает Наталья.

Диагноз не поставили

После второй попытки суицида Даниила положили в психиатрическую больницу, где он провёл месяц. По словам собеседницы RT, там сыну не смогли поставить диагноз, потому что он был замкнутым, его было трудно разговорить. При этом ранее подростку уже ставили диагноз «синдром навязчивых идей и звуков».

По её словам, в начале 2020 года сын категорически отказался возвращаться в колледж и сказал, что будет учиться дома. Эту информацию RT подтвердили в ТИСБИ: представитель колледжа сообщила, что молодой человек перешёл на заочное отделение, а затем вовсе отчислился, не окончив второй курс.

Кроме того, через два дня после выписки из психиатрической больницы молодой человек снова совершил попытку суицида, но сам позвонил маме и рассказал об этом.

«Он кричал: «Я видел бога и дьявола, приезжай сюда быстрее. Я их видел, мама, я их видел!» — вспоминает Наталья. — В последние месяцы жизни он постоянно заявлял, что он бог и что он зло, демон. Говорил, что всё знает и сам всё решит. Он вроде бы и слушал меня, отчима, бабушек, но на самом деле был на своей волне, ни на кого не реагировал».

На майских праздниках Даниил гостил на даче у своего родного отца. Рано утром 10 мая он открыл ключом сейф, где хранилось ружьё, взял оружие и вышел на улицу . Его тело нашли недалеко от дома.

Охотничье ружьё, которое хранилось в доме у родного отца Даниила.

© Фото из личного архива

«Мой бывший муж сказал, что ночью 10 мая сын заходил к нему, на лице у него красной краской была нарисована маска. Постоял и ушёл. В четыре утра он снова проснулся и увидел, что сына дома нет, а сейф, где хранилось ружьё, открыт ключом», — вспоминает собеседница.

По факту гибели 17-летнего подростка было возбуждено уголовное дело, однако через три месяца его закрыли в связи с отсутствием события преступления.

Два идентичных случая

Когда Наталья услышала о стрельбе в казанской гимназии 11 мая и стала искать информацию в соцсетях, то нашла видео первого допроса 19-летнего обвиняемого Ильназа Галявиева. На записи молодой человек лежит на лавке в камере и ведёт себя неадекватно: кричит, что осознал себя богом и всех ненавидит.

«Когда я увидела, как он лежит на скамье и кричит, я увидела своего ребёнка. Галявиев кричал те же фразы, что я слышала от своего сына: про бога и дьявола», — говорит Наталья.

Ещё одно сходство, которое она заметила между своим сыном и Ильназом Галявиевым — смена настроений. После крайне возбуждённого состояния на допросе, Галявиев вёл себя очень спокойно во время судебного заседания, кратко отвечал на вопросы суда, на вопросы журналистов никак не реагировал. По словам Натальи, у сына припадки агрессии и возбуждённости тоже сменялись «спокойными» периодами.

Ещё один общий признак — отдаление от родных. На первом допросе Галявиев заявил, что женщина, которая его родила, ему не мать, и у него нет родителей. Даниил Андреев периодически проявлял агрессию по отношению к родным или отказывался говорить с ними. В постановлении о прекращении уголовного дела (есть в распоряжении RT) есть показания бабушки подростка, которой тот рассказывал о суицидальных мыслях.

«Андреев Даниил ей (бабушке. — RT) сказал, что если она расскажет родителям о его мыслях покончить с собой, ей не поздоровится», — говорится в документе.

«Недавно я звонила бывшему куратору сына в колледже, спрашивала, мог ли Даня быть знаком с Галявиевым. Мне сказали, что последний учился на год старше моего сына и вряд ли они пересекались, — говорит Наталья. — Я не хочу обвинять колледж, но надо выяснить, что происходит, потому что это два идентичных случая. Возможно, мой ребёнок просто не смог совершить то, что совершил Галявиев, когда расстрелял школу».

Наталья считает, что следствие по делу о гибели её сына было проведено некачественно: «Когда мне вернули его телефон, я поняла, что его даже не вскрывали. Ребёнка что-то мучило, он так же был одиночкой и оттолкнул всю свою семью. В своей предсмертной записке в телефоне он попросил прощения у нас, а потом ушёл из жизни».

В телефоне сына Наталья также нашла приложение, с помощью которого можно научиться разбирать и собирать оружие.