В МВД предложили расширить полномочия по проверке патронов к оружию

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В МВД России предложили внести ряд поправок в закон об оружии — ведомство хочет получить полномочия на исследование патронов к гражданскому и служебному оружию.
В МВД предложили расширить полномочия по проверке патронов к оружию
  • РИА Новости

«... предлагается внести изменения в ст. 7 ФЗ «Об оружии», наделив МВД России полномочиями по проведению экспертных исследований и выдаче заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям», — говорится в письме МВД в Минпромторг России, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

На данный момент в законе отсутствует норма, согласно которой осуществляется проверка патронов на соответствие криминалистическим требованиям. Этот пробел и предложили восполнить в ведомстве.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий правила выдачи оружия сотрудникам Центробанка, «Росинкаса» и Сбера при сопровождении перевозки грузов и денег.

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