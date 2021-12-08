В МВД предложили расширить полномочия по проверке патронов к оружию

В МВД России предложили внести ряд поправок в закон об оружии — ведомство хочет получить полномочия на исследование патронов к гражданскому и служебному оружию.

«... предлагается внести изменения в ст. 7 ФЗ «Об оружии», наделив МВД России полномочиями по проведению экспертных исследований и выдаче заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям», — говорится в письме МВД в Минпромторг России, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

На данный момент в законе отсутствует норма, согласно которой осуществляется проверка патронов на соответствие криминалистическим требованиям. Этот пробел и предложили восполнить в ведомстве.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий правила выдачи оружия сотрудникам Центробанка, «Росинкаса» и Сбера при сопровождении перевозки грузов и денег.