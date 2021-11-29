Путин подписал закон о правилах выдачи оружия инкассаторам ЦБ и Сбера

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий правила выдачи оружия сотрудникам Центробанка, «Росинкаса» и Сбера при сопровождении перевозки грузов и денег.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, инкассаторы наделяются полномочиями задерживать на месте нарушителей, посягнувших на охраняемое имущество. При этом они должны будут незамедлительно передавать задержанных лиц сотрудникам полиции.

В законе отмечается, что оружие может выдаваться сотрудникам для временного пользования в целях охраны имущества при их транспортировании или охраны хранилищ ЦБ.

При этом на сотрудников охраны Сбера распространяются требования, запреты и ограничения, условия и пределы применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, действующие для работников ведомственной охраны.

Оружие сотрудники банковских организаций смогут получить только при условии прохождения ими специальной подготовки и отсутствии оснований, которые препятствуют получению лицензии на приобретение оружия.