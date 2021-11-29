Путин подписал закон о правилах выдачи оружия инкассаторам ЦБ и Сбера
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- РИА Новости
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, инкассаторы наделяются полномочиями задерживать на месте нарушителей, посягнувших на охраняемое имущество. При этом они должны будут незамедлительно передавать задержанных лиц сотрудникам полиции.
В законе отмечается, что оружие может выдаваться сотрудникам для временного пользования в целях охраны имущества при их транспортировании или охраны хранилищ ЦБ.
При этом на сотрудников охраны Сбера распространяются требования, запреты и ограничения, условия и пределы применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, действующие для работников ведомственной охраны.
Оружие сотрудники банковских организаций смогут получить только при условии прохождения ими специальной подготовки и отсутствии оснований, которые препятствуют получению лицензии на приобретение оружия.