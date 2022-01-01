В России изменят минимальный возраст для приобретения оружия

В России внесли изменения в федеральный закон «Об оружии» о минимальном возрасте, позволяющем гражданам владеть некоторыми видами оружия.

Минимальный возраст повысят в этом году с 18 до 21 года. Как сообщает РИА Новости, изменения в ФЗ вступят в силу 29 июня 2022 года.

«Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года», — говорится в тексте документа.

Исключения составляют служащие в армии или проходящие службу в государственных военизированных организациях и ряд других категорий граждан.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн ранее заявил, что в нижнюю палату парламента России внесли закон о проверке кандидатов на получение оружия органами ФСБ и МВД.