В России изменят минимальный возраст для приобретения оружия

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В России внесли изменения в федеральный закон «Об оружии» о минимальном возрасте, позволяющем гражданам владеть некоторыми видами оружия.

Минимальный возраст повысят в этом году с 18 до 21 года. Как сообщает РИА Новости, изменения в ФЗ вступят в силу 29 июня 2022 года.

«Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года», — говорится в тексте документа.

Исключения составляют служащие в армии или проходящие службу в государственных военизированных организациях и ряд других категорий граждан.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн ранее заявил, что в нижнюю палату парламента России внесли закон о проверке кандидатов на получение оружия органами ФСБ и МВД.

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