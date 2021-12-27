«На пороге больших перемен»: Владимир Гутенёв — о результатах развития российской промышленности в 2021 году

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в интервью RT рассказал о произошедших в уходящем году законодательных изменениях в сфере высокотехнологичной промышленности РФ. Депутат нижней палаты парламента поделился своим взглядом на ситуацию в авиаотрасли, станкостроении, производстве препаратов от COVID-19, а также на процесс диверсификации оборонного комплекса России.

— Владимир Владимирович, хотелось бы начать нашу беседу с подведения прежде всего итогов в сфере законодательства. Какие важнейшие, на ваш взгляд, для промышленности РФ законопроекты были приняты Госдумой в этом году?

— В 2021 году, невзирая на новую волну пандемии COVID-19 и новые вызовы, стоящие перед промышленностью, Госдумой внедрялись новые механизмы, а также дорабатывались уже существующие инструменты поддержки различных отраслей.

Так, с 1 января 2021 года вступили в силу законодательно оформленные нами в прошлом году требования о выполнении заказчиками минимальной доли закупок отечественных товаров. Итоги работы за прошедший год уже показали позитивную динамику. Объём закупок товаров в Российской Федерации в целом составил 7,175 трлн рублей, из них российского производства — 5,465 трлн рублей. Это 76,2%, в 2019 году показатель находился на уровне 50%. Благодаря данному механизму количество производителей, желающих включиться в реестр российской промышленной продукции, увеличилось в три раза. На конец этого года в нём находится более 120 тыс. товарных позиций.

Активно заработал, по сути, главный стимулирующий механизм инвестиций в промышленный сектор — СПИК 2.0 (cпециальный инвестиционный контракт — инструмент промышленной политики, направленный на стимулирование инвестиций в промышленное производство в РФ на долгосрочной основе. — RT).

Его законодательная трансформация прошла в 2019 году. Он предусматривает фактически смещение вектора в сторону развития и передачи в достаточном объёме новых технологических компетенций. Это означает, что инвестор, в рамках инвестиционного проекта, обязан разработать и/или внедрить современную технологию для изготовления в РФ продукции, конкурентоспособной на мировом рынке. Перечень современных технологий уже включает 710 единиц по разным отраслям промышленности.

Также по теме Для транспорта, используемого в личных целях: Госдума приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра Госдума в третьем чтении одобрила законопроект об отмене обязательного техосмотра для автомобилей и мотоциклов, принадлежащих...

В ноябре был принят закон о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ, которым предусмотрены новые подходы к обложению налогом предприятий металлургической отрасли. В законопроекте ставка была сделана на введение акциза, что применимо для вертикально интегрированных промышленных корпораций. Однако для машиностроительных предприятий, которые работают с жидкой сталью — там, где есть электропечи, их рентабельность с акцизами могла бы уйти в отрицательно зону. Ко времени окончательного принятия законопроекта удалось внести необходимые поправки при поддержке Минпромторга и вывести из-под акциза машиностроительные и оборонные предприятия.

Всё это, наряду с регуляторными механизмами поддержки, позволило отечественной промышленности с минимальными потерями, а в некоторых отраслях и со значительным ростом отвечать вызовам 2021 года.

— Многие эксперты соглашаются, что уходящий год был противоречивым для российской военной и гражданской авиации. С одной стороны, был достигнут существенный прогресс в разработке и модернизации различных образцов авиатехники, с другой — произошло несколько крупных катастроф. Самой резонансной трагедией, пожалуй, стало крушение опытного образца Ил-112В в Подмосковье. Что на сегодня происходит с отечественной авиацией?

— Начну с гражданского авиастроения. Развитие данного сектора остаётся одним из важнейших приоритетов для России с её огромной территорией. И мы видим, что авиапром РФ динамично развивается, готовит к серийному выпуску целую линейку новых воздушных транспортных средств. До 2030 года запланировано производство около 700 воздушных судов и более 430 вертолётов. Среди них новый отечественный лайнер МС-21, оснащённый двигателем ПД-14 российского производства. На выходе легкомоторные самолёты «Байкал» и Ил-114.

Дальнейшее развитие получает среднемагистральный SSJ-100. Для расширения сети региональных маршрутов уже поставляются девятнадцатиместные самолёты L-410. Есть все основания полагать, что задача, поставленная главой государства, будет выполнена в полном объёме. Значительную сумму на эту программу предполагается выделить из Фонда национального благосостояния.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв

© Фото из личного архива

Авиапромышленный комплекс постоянно работает над совершенствованием текущих программ и созданием новых образцов, в том числе и в военной сфере. Например, в конце этого года Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) госкорпорации «Ростех» впервые показала беспилотник С-70 «Охотник», оснащённый плоским реактивным соплом, которое обеспечивает дополнительное снижение заметности комплекса, и новым наземным пунктом управления. В этом БПЛА сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонного промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные иностранные аналоги.

Что касается крушения опытного образца Ил-112В в Подмосковье — это трагическое исключение из правил. Высказано много мнений о причинах авиакатастрофы, но уж точно не стоит видеть в ней несостоятельность российской авиапромышленности. На сегодняшний день успешно проходят лётные испытания другие отечественные разработки, и все они имеют благополучный исход.

— В этом году мне довелось побывать на нескольких заводах ОДК. Больше всего интересовала ситуация с двигателем ПД-14. Как известно, наши конструкторы его уже полностью доделали, но заказы на производство пока очень скромные из-за неопределённой ситуации с МС-21. Не могли бы вы рассказать, как решаются вопросы импортозамещения по элементам этого самолёта? Будет ли увеличен портфель заказов на него и когда?

— На сегодняшний день все зарубежные участники программ МС-21 и SSJ-100 выполняют взятые на себя обязательства. Был момент, когда после введения санкций на материалы для композитного «чёрного крыла» мы были вынуждены в сжатые сроки искать пути решения. Наши промышленники удачно с этим справились. Более того, использование запатентованной в России технологии вакуумной инфузии позволило сделать крыло большого удлинения и улучшенной аэродинамики.

МС-21 выходит на рынок с двумя типами двигателей, что повышает его конкурентные преимущества и устойчивость к возможным изменениям ситуации, связанным скорее с политическими, нежели экономическими факторами. Первые воздушные суда МС-21-300 будут поставляться с американскими двигателями PW1400G. МС-21-310 с российским двигателем ПД-14 проходит испытания в Жуковском. При этом важно подчеркнуть, что изначально интеграторы ключевых систем самолёта, в том числе бортового радиоэлектронного оборудования и разработчики программного обеспечения, — это российские компании.

Также по теме Российские крылья: как создавались композитные материалы для лайнера МС-21 Российский среднемагистральный лайнер МС-21-300 совершил первый полёт с крылом из российских композитов. Как отметил министр...

Сформированный портфель заказов на МС-21 обеспечивает начало серийного производства и позволяет загрузить кооперацию в ближайшие годы. Ряд российских авиаперевозчиков заинтересован в приобретении самолёта. Первые 6 воздушных судов предполагается передать авиакомпании «Россия» уже в 2022 году, из них 4 сейчас находятся в цехе окончательной сборки.

Между тем наращивание портфеля заказов на сегодняшний день не самая приоритетная задача. Главное — это наладить поставку первым эксплуатантам.

Недавно МС-21-300 успешно завершил испытательную лётную программу и уже в скором времени получит сертификат типа. Председатель Союза машиностроителей России, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что это — свидетельство победы над западными санкциями.

На данный момент проходит лётные испытания МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14. Одновременно должны быть решены вопросы послепродажной поддержки, чем ОАК и другие холдинги «Ростеха» сейчас активно занимаются. Это позволит создать надёжную базу для формирования новых заказов на МС-21 от российских, а затем и от зарубежных компаний.

— Каковы перспективы завершения импортозамещения по SSJ-100?

— Проект создания обновлённой платформы самолёта SSJ-100 реализуется. Задача — сделать это обновление так, чтобы оно было произведено с использованием оборудования нового поколения с функциями, дающими более высокие возможности самолёту.

Ключевой элемент — новый двигатель ПД-8. ОДК над ним работает, двигатель создаётся. К разработке систем привлечены российские компании, прежде всего, входящие в «Ростех». Среди них КРЭТ и «Технодинамика». Все контракты с отечественными компаниями-разработчиками, производителями оборудования, систем и агрегатов заключены и реализуются.

Российский авиационный двигатель

© Объединенная двигателестроительная корпорация

Считаю важным, что авиастроители при осуществлении данного проекта выстраивают взаимодействие с потенциальными заказчиками таким образом, чтобы с самых ранних стадий создания самолёта учесть все потребности авиакомпаний и на выходе получился именно тот продукт, который будет востребован рынком.

— В свете пандемии COVID-19 сложно обойти тему медицины. Смогла ли российская промышленность адаптироваться под потребности врачей и населения в сфере борьбы с коронавирусом?

— Несомненно, да. Промышленность в целом сумела закрыть возросшие потребности системы здравоохранения по антиковидной номенклатуре. Сегодня многие предприятия задействованы непосредственно в борьбе с пандемией. По данным Минпромторга РФ, предпринятые меры позволили в кратчайшие сроки сформировать значительный резерв мощностей по всем средствам индивидуальной защиты и дезинфекции. Больницы в полной мере обеспечены необходимым медицинским оборудованием — ИВЛ, УЗИ, компьютерными томографами и др.

Развёрнуто массовое производство тест-систем. Кроме того, предприятиями оперативно перестроены технологические линии под выпуск более 20 лекарственных средств для борьбы с инфекцией и налажено производство четырёх вакцин.

Совокупно на 12 площадках произведено свыше 300 млн комплектов полных доз. Потребности в вакцинации российского населения закрыты со значительным запасом. Кроме того, мощности производства позволяют снабжать российской вакциной наших зарубежных партнёров. Соглашения о поставках вакцины заключены у России с 63 странами. К настоящему времени экспортировано более 100 млн доз вакцины от COVID-19 в 55 стран мира.

Вместе с тем, большие усилия, а порой и ручное управления потребовало решение задачи по снабжению больниц медицинским кислородом. В ряде регионов имели место случаи перебоев с его поставками. Во избежание подобных явлений правительство РФ приняло решение о софинансировании закупок 177 кислородных станций концентраторов большой мощности для медицинских учреждений 51 региона России.

— Ахиллесовой пятой нашей промышленности является станкостроение. Россия способна выпускать лишь небольшой спектр средств производства. Много оборудования по-прежнему закупается за рубежом, хотя угрозу новых санкций никто не отменял. Что делается нашим государством, чтобы исправить такое положение дел? Или России не стоит опасаться запрета Запада на поставку зарубежных станков?

— В «Стратегии развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года», принятой правительством РФ в ноябре прошлого года, было отмечено, что текущий объём производства металлообрабатывающего оборудования, без учёта инструментальной продукции оценивается в 16,7 млрд рублей, что закрывает лишь 17% внутреннего спроса. В 2016 году этот показатель составлял 8%. Вклад станкостроения в ВВП составляет 0,02%, что в 10—12 раз ниже, чем у основных стран-лидеров по производству станков, таких как Китай, Япония, Германия. Это пока действительно одно из наших слабых мест.

Вместе с тем, считаю, что отечественное станкостроение на пороге больших перемен. В частности, «Ростех» намерен совершить настоящую революцию на рынке промышленного оборудования, отвоевав у иностранцев как минимум его половину к 2030 году.

Осенью госкорпорация объявила о создании холдинга со специализацией в области разработки и производства тяжёлого обрабатывающего оборудования и инструмента для промышленности. В его состав войдут станкостроительные активы «Ростеха»: «Станкопром» и его дочерние организации, НИТИ «Прогресс», БелЗАН, «Стан», а также ряд других компаний — производителей станочного оборудования, деятельность которых сейчас носит разрозненный характер.

Металлургический цех группы предприятий «Мотовилихинские заводы»

© «Мотовилихинские заводы»

Сергей Чемезов ранее отметил, что развитие собственных станкостроительных активов входит в топ-5 первоочередных задач госкорпорации, имеющих для страны критически важное значение.

Объединение предприятий этой отрасли в единую структуру позволит оптимизировать производственные процессы, сосредоточиться на развитии высокотехнологичных продуктов, разработке новых технологий в станкостроении и металлообработке.

— И последнее — диверсификация оборонного комплекса. К 2025 году доля гражданской продукции в этом секторе должна составить 30%, а к 2030 — 50%. Насколько реально достичь таких показателей? Наблюдается ли уже сейчас какой-то положительный эффект от диверсификации?

— Масштабные задачи, которые ставил президент России Владимир Путин по ускоренному перевооружению армии, удалось успешно реализовать. Причём по некоторым проектам и целому ряду вооружений с опережением графика.

Вместе с тем пик гособоронзаказа пройден и его объёмы постепенно будут сокращаться. Правда, на эти планы могут повлиять безответственные действия стран НАТО и политика США, которая направлена на противодействие РФ по линии военно-технического сотрудничества. Давление, которое оказывает Вашингтон, будет только нарастать.

Также по теме Checkmate, «Абакан», «Земледелие»: какими новинками российских вооружений запомнился 2021 год Несмотря на пандемию COVID-19, уходящий год запомнился рядом премьерных демонстраций перспективных отечественных вооружений. С точки...

Программа минимум по диверсификации заключается в импортозамещении на внутреннем рынке, а максимум — это выход с гражданской наукоёмкой продукцией с высокой добавленной стоимостью на внешние рынки самостоятельно или в кооперации с другими странами. Линейка гражданской продукции отечественного ОПК самая разнообразная и затрагивает нефтегазовую, транспортную, авиакосмическую, судостроительную, радиоэлектронную, медицинскую и иные отрасли.

Показатели в этой сфере, определённые главой государства, несмотря на все нынешние трудности и вызовы, достижимы. Принят ряд законов в интересах диверсификации, реализуются меры, связанные с использованием финансовых и нефинансовых инструментов господдержки данного процесса.

И это приносит положительные результаты. Так, в начале декабря вице-премьер Юрий Борисов отметил, что доля гражданской продукции в ОПК в 2021 году может достичь 28%. Напомню, по итогам 2018 года она составила 20,9%, в 2019 году — 24,1%, в 2020 году — 25,6%.

Есть предприятия, которые успешно реализуют проекты в рамках диверсификации своего производства и уже либо превысили установленный рубеж, либо на подходе к нему.