«Решение — результат диалога»: Госдума снимет с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект об использовании QR-кодов на некоторых видах транспорта снимут с рассмотрения. Он подчеркнул, что решение стало результатом диалога с правительством на основе учёта мнений регионов и обращений граждан. Ранее президент России Владимир Путин указывал на недопустимость опрометчивых решений. Как подчёркивал глава государства, необходимо внимательно изучить готовность транспортной системы, чтобы «не ограничивать права людей».

Проект закона о введении QR-кодов на некоторых видах транспорта снимут с рассмотрения. Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, данный вопрос будет обсуждаться в понедельник, 13 декабря, на Совете нижней палаты парламента.

«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной думы с правительством на основе учёта мнений регионов и обращений граждан», — заявил Володин.

Речь идёт о законопроекте «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Он был внесён правительством в нижнюю палату парламента 12 ноября вместе с ещё одним законопроектом — «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Предполагается, что их нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В документах говорится, что QR-коды понадобятся при посещении культурных учреждений, непродовольственных магазинов и кафе. Также их необходимо будет предъявлять в поездах дальнего следования и при авиаперелётах — междугородних и международных.

Гражданам нужно будет предъявлять QR-код, подтверждающий прививку, справку, в том числе о медотводе от вакцинации. При этом цифровые документы не понадобятся для посещения продуктовых магазинов и аптек.

АГН «Москва»

© Сергей Ведяшкин

Как указывал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, инициатива положительно повлияет на уровень вакцинации от COVID-19, отрицательно — на уровень заболеваемости коронавирусом.

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9 декабря Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека констатировал, что законопроекты о QR-кодах носят рамочный характер, поэтому перед принятием окончательного решения их нужно тщательно проработать в регионах.

«Исхожу из того, что мы вместе с вами, вместе с профессиональным сообществом, найдём решения, гарантирующие права всех граждан. Будем над этим самым внимательным образом работать и никаких опрометчивых решений постараемся не допустить», — говорил глава государства.

Он также пояснял, что перед введением QR-кодов на общественном транспорте необходимо убедиться в готовности к этому всей системы.

«Перед тем как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведёт, посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей, с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан», — пояснял Путин.

Согласно последним данным оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, первый компонент вакцин от COVID-19 в стране получили 74 189 385 человек, а полностью процесс вакцинации прошли уже 67 260 355 россиян. В общем по стране уровень коллективного иммунитета составляет 55,7%.

В России в настоящее время одобрены к применению пять вакцин от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра им. Чумакова РАН.

«Над законопроектом надо работать»

Вместе с тем в Министерстве транспорта России сообщили, что не стали дожидаться завершения официальной процедуры подготовки к рассмотрению законопроекта о введении QR-кодов на транспорте в первом чтении в Госдуме и провели обсуждение документа с парламентариями, экспертами, перевозчиками и общественными организациями.

«По итогам совещаний принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона», — приводит текст сообщения РБК.

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Отмечается, что проработке будут подвергнуты «отдельные положения законопроекта в сфере транспорта, предусматривающего внедрение сертификатов о вакцинации».

Информацию о продолжении проработки документа подтвердил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичёв.

«Мы видим, что над ним надо работать. Поэтому комитет 13 декабря на Совете Думы предложит этот законопроект перенести и ещё раз детально изучить все плюсы и минусы. Он не будет рассмотрен в первом чтении. Но мы не будем возвращать законопроект. Мы продолжим работу над ним совместно с Минтрансом. Надо просто взвешенно подойти ко всем тонким вопросам, которые необходимо (решить в интересах. — RT) пассажиров», — пояснил парламентарий.