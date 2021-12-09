«Процедура должна быть понятной и прозрачной»: Путин призвал проработать законопроекты о QR-кодах

Президент России Владимир Путин заявил, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта, носят рамочный характер и перед принятием должны быть тщательно проработаны. Он подчеркнул, что до введения таких кодов в общественном транспорте необходимо убедиться в готовности к этому всей системы. Кроме того, на заседании СПЧ глава государства затронул тему мигрантов и контроля над иностранными IT-платформами, а также обсудил закон о СМИ-иноагентах.

Президент России Владимир Путин заявил, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта носят рамочный характер и перед принятием должны быть тщательно проработаны. Об этом российский лидер рассказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

На заседании руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровова попросила президента дать поручения дополнительно проработать вопросы, возникающие на фоне принятия законопроекта о QR-кодах.

«В значительной степени проект закона носит рамочный характер. В этом смысле, конечно, он должен быть проработан ещё дополнительно и на местах — в регионах Российской Федерации», — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что до введения таких кодов в общественном транспорте необходимо убедиться в готовности к этому всей системы.

«Перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан», — заметил Путин.

Власти совместно с профессиональным сообществом должны найти решение, которое будет гарантировать права всех граждан, отметил президент.

Говоря о сертификатах о вакцинации, он напомнил, что документ — только средство подтверждения прививки, и по этому пути идут многие все страны.

«Здесь, конечно, мы должны действовать очень аккуратно, взвешенно, понимать, что происходит, вся процедура должна быть предельно понятной и прозрачной и не должна создавать дополнительных проблем для людей», — сказал Путин.

Закон о СМИ-иноагентах

В ходе заседания Путин также указал на необходимость обсуждения закона о СМИ-иноагентах с профессиональным сообществом. Председатель СПЧ Валерий Фадеев рассказал президенту, что, в частности, Союз журналистов России подготовил свои предложения по возможной коррекции закона, которые были направлены в профильный комитет Госдумы.

РИА Новости

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Как отметили правозащитники, закон перед принятием не был разобран ни совместно с данным комитетом, ни с самими журналистами. В СПЧ также выступили с предложением передать судам полномочия по вынесению решений о признании иноагентами, а также предоставить лицам, внесённым в перечень, возможность оспорить этот статус.

«На это нужно не только обратить внимание, но эту работу нужно обязательно провести, посмотреть, как это функционирует, к чему это приводит», — сказал Путин.

Вместе с тем президент обратил внимание, что закон помогает защитить Россию от возможного вмешательства во внутренние дела, а также напомнил, что российские СМИ также объявляют иноагентами за границей. Он подтвердил, что Россия должна обеспечить свободу слова, но вместе с тем уберечь себя от того, чтобы третьи стороны использовали любые инструменты внутри для достижения своих целей, противоречащих интересам государства.

«Здесь нужно действовать очень тонко, не обесточить те абсолютно необходимые нам инструменты, не затупить их», — указал президент.

Ситуация с мигрантами

Помимо этого, на заседании Фадеев также затронул тему мигрантов, высказав мнение, что те из них, кто нарушает российское законодательство, должны быть депортированы из страны.

При этом СПЧ выступает за миграционную политику в интересах как российских граждан, так и самих трудовых мигрантов. Фадеев, в частности, отметил недопустимость привлечения работодателями сотрудников без трудовых контрактов, так как это оставляет работников-мигрантов вне правового поля, искажает рынок труда и препятствует найму на работу граждан России.

Комментируя ситуацию, Владимир Путин отметил, что желающие приехать в РФ мигранты должны готовиться к работе ещё в своей стране.

РИА Новости

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«Здесь нужно действовать совместно с коллегами из СНГ, нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, обычаи наших людей», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что обсуждает эту тему с коллегами по СНГ.

Заключённые в колониях

На заседании российский лидер также рассказал о работе, направленной на борьбу с пытками и случаями насилия в колониях. Отвечая на просьбу члена ОНК Евы Меркачёвой поддержать внесение в Уголовный кодекс России отдельной статьи за пытки, президент заметил, что Совет Федерации ведёт работу над внесением изменений в законодательство, которые бы закрепили понятие состава преступления — «пытки».

Путин также заявил о необходимости внимательно разбираться с информацией о пытках, а также принять «системные меры, которые бы ситуацию меняли».

Кроме того президент высказал мнение, что случаи содержания человека, находящегося под следствием, за решёткой, могут быть не всегда оправданы.

«Минюст будет поддержан, и будет ускорена разработка проекта федерального закона о пробации, здесь совершенно очевидные вещи, в том числе и домашний арест, и браслеты, о которых вы упомянули. Всё должно и может быть использовано с точки зрения контроля за поведением человека, в отношении которого есть подозрения, что он совершил уголовное деяние, но пока суд не пришёл к выводу о том, совершено оно или нет. Конечно, засаживать человека за решётку, в камеру, часто совершенно неоправданно», — сказал президент.

Регулирование деятельности IT-платформ

В ходе встречи президент обратил внимание СПЧ на то, что на международных интернет-платформах наблюдаются массовые случаи мошенничества, злоупотребления персональными данными граждан и распространение противоправного контента.

Он также напомнил, что в ряде западных стран власти прорабатывают вопрос влияния таких платформ на психику подростков и детей.

«Нам бы тоже не мешало этим заняться и внимательно к этому ещё присмотреться. В Европе внимательно за этим следят, в Штатах начинают поднимать эти вопросы, причём всё активнее и активнее обсуждается на площадках», — заявил он.

В частности, он напомнил, что такое явление как буллинг очень часто навязывается в соцсетях.

«Вот этот буллинг, как вы сказали, продвижение в наш социум какой-то западной культуры, хотя это к культуре не имеет никакого отношения, это такие способы поведения, манеры поведения, навязанные, кстати говоря, очень часто и соцсетями», — отметил президент.