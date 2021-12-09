Путин призвал обеспечить интересы и права граждан в цифровом пространстве

Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить интересы и права граждан, особенно молодых людей, в цифровом пространстве.

«Давайте вместе подумаем о том, как действовать согласованно с участниками этого процесса (защиты интересов граждан в сети. — RT)», — цитирует ТАСС Путина.

Он уточнил, что в России создан альянс, который вырабатывает определённые принципы поведения в цифровой сфере для того, чтобы обеспечить интересы и права граждан.

По словам президента, «прежде всего речь идёт о том контенте, который может наносить ущерб молодым людям, детям, подросткам».

Ранее российский лидер в ходе заседания Совета по правам человека призвал заняться вопросами влияния международных IT-платформ на подрастающее поколение.

Также Путин обратил внимание СПЧ на то, что на транснациональных платформах наблюдаются массовые случаи мошенничества, злоупотребления персональными данными граждан и распространения противоправного контента, который затрагивает интересы несовершеннолетних.