Путин призвал обеспечить интересы и права граждан в цифровом пространстве

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Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить интересы и права граждан, особенно молодых людей, в цифровом пространстве.
Путин призвал обеспечить интересы и права граждан в цифровом пространстве
  • РИА Новости

«Давайте вместе подумаем о том, как действовать согласованно с участниками этого процесса (защиты интересов граждан в сети. — RT)», — цитирует ТАСС Путина.

Он уточнил, что в России создан альянс, который вырабатывает определённые принципы поведения в цифровой сфере для того, чтобы обеспечить интересы и права граждан.

По словам президента, «прежде всего речь идёт о том контенте, который может наносить ущерб молодым людям, детям, подросткам».

Ранее российский лидер в ходе заседания Совета по правам человека призвал заняться вопросами влияния международных IT-платформ на подрастающее поколение.

Также Путин обратил внимание СПЧ на то, что на транснациональных платформах наблюдаются массовые случаи мошенничества, злоупотребления персональными данными граждан и распространения противоправного контента, который затрагивает интересы несовершеннолетних.

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