Путин высказался о влиянии международных IT-платформ на подрастающее поколение

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека призвал заняться вопросами влияния международных IT-платформ на подрастающее поколение.

Президент отметил, что в парламентах западных стран активно обсуждается влияние международных платформ на формирование сознания подрастающего поколения, на воспитание, а также негативное воздействие этих платформ на психику подростков и детей.

«Нам бы тоже не мешало этим заняться и внимательно к этому ещё присмотреться. В Европе внимательно за этим следят, в Штатах начинают поднимать эти вопросы, причём всё активнее и активнее обсуждается на площадках», — заявил он.

Глава государства отметил, что данный вопрос крайне важен и требует комплексного подхода.

Также Путин обратил внимание СПЧ на то, что на транснациональных платформах наблюдаются массовые случаи мошенничества, злоупотребления персональными данными граждан и распространение противоправного контента, который затрагивает интересы несовершеннолетних.