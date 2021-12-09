Путин обратил внимание СПЧ на случаи утечек персональных данных

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Президент России Владимир Путин обратил внимание СПЧ на случаи незаконного распространения персональных данных.
Путин обратил внимание СПЧ на случаи утечек персональных данных
  • РИА Новости

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в режиме видеоконференции он отметил, что на транснациональных платформах наблюдаются массовые случаи мошенничества, злоупотребления персональными данными граждан и распространение противоправного контента, который затрагивает интересы несовершеннолетних.

«При этом людям фактически некуда жаловаться», — подчеркнул Путин.

Пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Анна Лойко ранее сообщила о назначении штрафа в размере 30 тыс. рублей в отношении компании Oriflame Cosmetics за нарушение закона о персональных данных.

По данным экспертов «Ростелеком-Солар», более половины (57%) веб-приложений компаний из отраслей финансов, IT, телекома, ретейла могут содержать критические уязвимости, которые позволяют хакерам похищать конфиденциальные данные.

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