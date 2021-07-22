Аналитики рассказали об уязвимости веб-приложений банков и ретейла для хакеров

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Более половины (57%) веб–приложений компаний из отраслей финансов, IT, телекома, ретейла могут содержать критические уязвимости, которые позволяют хакерам похищать конфиденциальные данные. К такому выводу пришли эксперты «Ростелеком-Солар».
Аналитики рассказали об уязвимости веб-приложений банков и ретейла для хакеров
  • © Jens Büttner/ZB
  • globallookpress.com

Об этом пишут «Известия».

Как отмечается, соответствующее исследование провели во II полугодии 2020-го — первом полугодии 2021 годов.

К веб-приложениям авторы работы относили сайты, которые взаимодействуют с пользователями, например электронную почту, личный кабинет, корпоративный портал для сотрудников.

«Плохо защищённое веб-приложение открывает злоумышленникам массу возможностей. Это может быть доступ в локальную сеть компании, контроль над сервером, нарушение работы самого приложения, распространение вредоносного ПО, кража базы данных и другое. При этом большинство уязвимостей и недостатков, которые мы находим в ходе тестирований на проникновение, имеют достаточно низкую сложность эксплуатации, то есть провести удачную атаку с их помощью могут даже хакеры-любители, не говоря уже о профессиональных киберпреступниках», — рассказал руководитель отдела анализа защищённости компании «Ростелеком-Солар» Александр Колесов.

Ранее PR-менеджер ESET в России Михаил Бочаров в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как проверить данные на предмет возможной утечки в интернет.

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