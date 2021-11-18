Компанию Oriflame оштрафовали за утечку личных данных россиян

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Пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Анна Лойко сообщила о назначении штрафа в размере 30 тыс. рублей в отношении компании Oriflame Cosmetics за нарушение закона о персональных данных.
Компанию Oriflame оштрафовали за утечку личных данных россиян
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«ООО Oriflame Cosmetics признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.11 КоАП. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей», — заявила она в комментарии ТАСС.

По словам собеседницы агентства, компания предоставила доступ к персональным данным россиян, являющихся клиентами Oriflame, неограниченному кругу лиц.

PR-менеджер ESET в России Михаил Бочаров ранее рассказал, как проверить данные на предмет возможной утечки в интернет.

По данным экспертов «Ростелеком-Солар», более половины (57%) веб-приложений компаний из отраслей финансов, IT, телекома, ретейла могут содержать критические уязвимости, которые позволяют хакерам похищать конфиденциальные данные.

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