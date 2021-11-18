Компанию Oriflame оштрафовали за утечку личных данных россиян
- © Александр Вильф
- РИА Новости
«ООО Oriflame Cosmetics признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.11 КоАП. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей», — заявила она в комментарии ТАСС.
По словам собеседницы агентства, компания предоставила доступ к персональным данным россиян, являющихся клиентами Oriflame, неограниченному кругу лиц.
PR-менеджер ESET в России Михаил Бочаров ранее рассказал, как проверить данные на предмет возможной утечки в интернет.
По данным экспертов «Ростелеком-Солар», более половины (57%) веб-приложений компаний из отраслей финансов, IT, телекома, ретейла могут содержать критические уязвимости, которые позволяют хакерам похищать конфиденциальные данные.